Василий Демченко покинул расположение «Монреаль Канэдиенс»

Воспитанник «Трактора» присоединится к фарм-клубу канадской команды

Гокипер Василий Демченко покинул расположение тренировочного лагеря команды НХЛ «Монреаль Канэдиенс». Хоккеист, являющийся воспитанником челябинского «Трактора», будет играть в АХЛ за фарм канадской команды — «Лаваль Рокетс». Об изменениях в составе «Канэдиенс» накануне сообщили в пресс-службе клуба. Помимо экс-игрока «Трактора» и «Металлурга» выступать во второй после НХЛ североамериканской лиге будут еще 14 человек. Добавим, что в АХЛ сезон стартует 5 февраля.



Также пресс-служба «Монреаля» анонсировала основной состав команды: в него вошел 21 человек, включая единственного россиянина, защитника Александра Романова. Во вратарской линии «Канэдиенс» на начало сезона заявлено два голкипера: Кэри Прайс и Джейк Аллен. Добавим, что новый сезон «Монреаль» начнет в гостях против «Торонто Мейпл Лифс».

«Сезон начнется с выездной серии из шести игр, которая также включает матчи в Эдмонтоне и Ванкувере. В четверг, 28 января, «Канадиенс» сыграют свой первый домашний матч в «Белл центр» против «Калгари Флэймз»,— отметили представители «Монреаля».

Напомним, Василий Демченко стал частью системы «Монреаль Канэдиенс» минувшей весной. Последним клубом в КХЛ, за который играл голкипер, был магнитогорский «Металлург», контракт с которым воспитанник «Трактора» заключил после расторжения соглашения с «черно-белыми». Сейчас права на Василия Демченко принадлежат «Авангарду». Это случилось после обмена между омичами и магнитогорцами.