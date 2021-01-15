«Вашингтон» выиграл у «Баффало», «Рейнджерс» разгромно проиграли «Айлендерс». Южноуральцы провели очередной игровой день в НХЛ

Илья Самсонов пропустил четыре гола, Артемий Панарин и Евгений Кузнецов не набрали очков

Голкипер Илья Самсонов отразил 22 из 26 бросков по своим воротам в игре «Вашингтон Кэпиталз» против «Баффало Сэйберз», которая прошла в ночь на пятницу, 15 января. «Столичные» победили со счетом 6:4. Помимо Ильи Самсонова в матче принял участие и другой представитель Южного Урала — Евгений Кузнецов. Воспитанник «Трактора» выходил на лед в составе второй тройки нападения с Якубом Враной и Томом Уилсоном. За матч «Кузя» не нанес ни одного броска по воротам, заблокировал один и выиграл 42% вбрасываний, проведя на льду 16 минут и 29 секунд, минуту и 55 секунд из которых — в большинстве.



Отметим, что из россиян лучше всех себя показал Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» заработал две голевые передачи и показатель полезности «+1», проведя на льду 19 минут и 36 секунд — больше всех нападающих «Кэпиталс». Также Александр Овечкин нанес в створ ворот «Баффало» три броска, трижды применил силовые приемы против соперников и один раз заблокировал бросок по воротам. В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина играли против «Нью-Йорк Алейндерс». Принципиальный матч команд из «Большого яблока» завершился победой «Островитян» — 4:0. Уроженец Коркино в этой игре отметился двумя бросками в створ, одним силовым приемом и тремя отборами. На льду «Хлебушек» провел 17 минут и 24 секунды, 4:23 из которых — в большинстве.

Отметим, что в ночь на субботу, 16 января, в НХЛ состоится шесть матчей, в пяти из которых будут играть хоккеисты из Челябинской области. Это вторые матчи «Вашингтона» против «Баффало», «Питтсбурга» против «Филадельфии» и «Колорадо» против «Сент-Луиса». Также в этот день состоятся игры «Далласа» против «Флориды» и «Торонто» против «Оттавы».