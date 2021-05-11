Валерий Ничушкин стал претендентом на одну из наград НХЛ

Воспитанник «Трактора» может получить приз за преданность хоккею

Нападающий «Колорадо Эваленш» и воспитанник челябинского «Трактора» Валерий Ничушкин попал в число номинантов на одну из индивидуальных наград НХЛ. Российский форвард включен в число претендентов на «Билл Мастертон Трофи» — приз, вручаемый по итогам регулярного чемпионата за упорство, мужество и преданность хоккею. Список номинантов был опубликован пресс-службой НХЛ.



Валерий Ничушкин стал одним из двух россиян, включенных в число кандидатов на «Билл Мастертон Трофи». Еще одним претендентом на титул стал нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. Всего из каждой команды НХЛ был номинирован один хоккеист. За трофей Валерий Ничушкин будет бороться с такими игроками как Милан Лучич из «Калгари Флеймс», Здено Хара из «Вашингтон Кэпиталс», Стивен Стэмкос из «Тампа Бэй Лайтнинг» и Кори Перри из «Монреаль Канэдиенс». Обладателя «Билл Мастертон Трофи» выберет профессиональная ассоциация хоккейных журналистов (PHWA).

«Каждый из 31 члена PHWA номинировал игрока из клуба, деятельность которого он освещает. Вскоре бюллетени будут распространены среди всех членов PHWA, которые определят победителя. Его объявят на церемонии вручения призов. В прошлом сезоне хотя бы по одному голосу получил каждый номинант»,— рассказали в пресс-службе НХЛ.

Напомним, в этом сезоне НХЛ Валерий Ничушкин сыграл 52 матча. На счету воспитанника «Трактора» — десять забитых шайб и десять голевых передач при показателе полезности «+7». Всего нападающий совершил 95 бросков при реализации 10,5% и 33,33% выигранных вбрасываний.