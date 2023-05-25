В возрасте 46 лет ушел из жизни чемпион России из Челябинска Евгений Хацей

Хоккеист в прошлом играл за «Мечел»

Сегодня, 25 мая, стало известно о смерти 46-летнего Евгения Хацея — в прошлом игрока челябинского молодежного хоккейного клуба «Мечел». Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

После «Мечела» Евгений выступал за ярославский «Торпедо», магнитогорский «Металлург», хабаровский «Амур» и новосибирский клуб «Сибирь». В 2004 году в составе омского «Авангарда» получил титул чемпиона России. Кроме того, Евгений — обладатель Кубка европейских чемпионов.

После завершения хоккейной карьеры Евгений четыре года возглавлял Федерацию хоккея Краснодарского края, был генеральным менеджером ХК «Кубань» и «Югры». Последние годы южноуралец работал директором по хоккейным операциям в «Авангарде».

«Коллектив хоккейного клуба “Трактор” приносит свои глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Евгения Хацея», — отметили в пресс-службе клуба.