«В третьем периоде смогли склонить чашу весов»: главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итог игры с «Автомобилистом»

Наставник магнитогорцев высказался о победе над екатеринбургской командой

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги встречи с «Автомобилистом». По словам наставника «сталеваров», команды выдали матч уровня игр на выбывания и обе стороны показали жесткий и боевой хоккей.



«Хорошо, что в третьем периоде смогли склонить чашу весов в нашу сторону. Рады за Денниса Расмуссена, что провел очень хороший матч»,— сказал после встречи Илья Воробьев.

Именно Деннис Расмуссен, оформивший в игре против «Автомобилиста» дубль, стал одним из героев матча. На счету шведского нападающего «Металлурга» вторая шайба магнитогорцев во втором периоде и гол в третьей двадцатиминутке, сделавший счет 4:3 в пользу «сталеваров». После матча Деннис Расмуссен получил в раздевалке переходящий приз лучшему игроку встречи — суконную шляпу металлурга. Комментируя ход игры, швед подчеркнул, что «Магнитка» смогла добавить в создании моментов по ходу встречи.

«Во втором смогли добавить и сыграли в крепкий командный хоккей. Конечно, приятно забросить две шайбы, но не думаю, что это была моя лучшая игра в сезоне, мне кажется, были игры, где я действовал получше»,— заявил Деннис Расмуссен.

Напомним, матч «Металлурга» против «Автомобилиста» прошел во вторник, 27 января, и закончился победой «сталеваров» со счетом 5:3. «Магнитка» забросила первый гол в самом начале игры, но по ходу стартового периода пропустила две шайбы. Во втором периоде Деннис Расмуссен восстановил паритет, а в последней двадцатиминутке Андрей Чибисов вновь вывел гостей вперед. На этот гол екатеринбуржцы ответили шайбой Анатолия Голышева. Исход встречи «Магнитка» решила за две минуты до конца основного времени. Сначала Деннис Расмуссен оформил дубль, а после Николай Кулемин отправил шайбу в пустые ворота «Автомобилиста».