В «Тракторе» ждут возвращения Понтуса Оберга к дерби с «Металлургом»

Шведский нападающий не выходил на лед после матча с «Ак Барсом»

Тренерский штаб «Трактора» рассчитывает на возвращение в состав нападающего Понтуса Оберга к дерби с магнитогорским «Металлургом». Об этом после матча с ЦСКА рассказал главный тренер челябинской команды Анвар Гатиятулин. Игра между «черно-белыми» и «сталеварами» состоится 16 февраля и станет первой для «Трактора» после паузы на Евротур. Во время матчей сборной России хоккеистам челябинской команды дадут три дня выходных.



«Игрокам надо восстановиться. Потом будет двухразовый режим тренировок и еще один выходной. Понтуса Оберга ждем к следующей игре с „Магниткой“, но стопроцентной вероятности нет»,— рассказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Напомним, Понтус Оберг получил повреждение в игре против «Ак Барса», которая прошла 1 февраля в Челябинске. Нападающий выбыл из игры после столкновения колено в колено с Найджелом Доусом. После этого швед пропустил три матча. Всего в текущем сезоне Понтус Оберг провел за «Трактор» 46 игр, в которых набрал 23 очка. Форвард пополнил состав челябинцев в минувшее межсезонье.

Матч «Трактора» против «Металлурга» пройдет 16 февраля в Челябинске и станет третьим очным между командами в текущем сезоне. Оба клуба выиграли по одной игре.