В «Тракторе» почтили память Валерия Белоусова

17 декабря великому хоккеисту и тренеру исполнилось бы 72 года



Челябинский «Трактор» вспомнил Валерия Белоусова. В четверг, 17 декабря, прославленному наставнику исполнилось бы 72 года. В честь его дня рождения челябинский клуб вновь отдал память человеку, который привел «черно-белых» к наивысшему достижению в истории — серебряным медалям Кубка Гагарина.



Валерий Белоусов родился в 1948 году в Новоуральске Свердловской области, который тогда был закрытым городом и носил название «Населённый пункт № 813». Первой командой будущего тренера стал клуб «Кедр». В Челябинске Валерия Белоусова заметили в 1970 году, когда он стал лучшим бомбардиром турнира на приз Дворца спорта «Юность». Так начался его путь в «Тракторе».

«Через семь лет Валерий Белоусов, имея нашивку „К“ на своем свитере, привел „Трактор“ к бронзовым медалям чемпионата СССР. По итогам того сезона он стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, набрав 49 (20+29) очков. Свою тренерскую карьеру Валерий Константинович начал в 1982 году в качестве играющего наставника. На этом поприще он достиг еще большего: чемпион России 1998/99, 2000/01, 2003/04, обладатель Кубка России 1998 года, Суперкубка Европы 2000-го, победитель Евролиги 1999 и 2000 годов, обладатель Кубка европейских чемпионов 2005 года. С Валерием Константиновичем Белоусовым на тренерском мостике „Трактора“ связаны главные успехи „черно-белых“: бронзовые медали Межнациональной хоккейной лиги, Кубок Континента, серебро и бронза Кубка Гагарина»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе «Трактора».

Отметим, что имя Валерия Белоусова прочно связано не только с «Трактором». Тренер также остался и в памяти болельщиков магнитогорского «Металлурга». Именно с ним связывают «Магнитку» 90-х, которая на рубеже веков стала флагманом российского хоккея. Помнят Валерия Белоусова и в Омске, именно под его руководством «Авангард» в 2004 году в первый и пока единственный раз стал чемпионом России. По иронии судьбы в финале «Авангард» Валерия Белоусова победил именно магнитогорский «Металлург».

Сейчас имя легендарного наставника увековечено в Челябинске и Магнитогорске. В столице Южного Урала в честь Валерия Белоусова названа домашняя арена «Трактора», а в Магнитогорске именная звезда наставника установлена на «Аллее Звезд» команды.