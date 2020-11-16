В «Тракторе» объявили о старте продаж билетов на домашнюю серию игр

Челябинцы примут на своём льду «Динамо» из Москвы и «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

Челябинский «Трактор» объявил старт продаж билетов на ближайшую домашнюю серию команды. Игры пройдут 22 и 26 ноября, а соперниками «чёрно-белых» станут московское «Динамо» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.



Билеты на первую игру поступили в кассы сегодня, 16 ноября. На матч с «Автомобилистом» заветный квиток можно будет купить начиная с четверга, 19 ноября. Приобрести билет можно в трёх точках: в самой арене «Трактор», в кассе во Дворце спорта «Юность» и в школе «чёрно-белых» на Савина, 1.

В пресс-службе команды напомнили, что при походе на хоккей необходимо соблюдать все противоэпидемические меры. В «Тракторе» заверили, что команда придерживается указаний Роспотребнадзора.

«Вход на игры при наличии билета или абонемента будет возможен только в маске. На каждом входе у болельщиков будут проверять температуру, и если показатель после контрольного измерения температуры ртутным градусником будет 37+, то попасть на матч не удастся»,— напомнили в пресс-службе челябинцев.

Добавим, что на текущий момент «Трактор» занимает четвёртую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Анвара Гатиятулина за 26 игр одержала 17 побед при девяти поражениях. Накануне челябинцы на выезде обыграли «Куньлунь Ред Стар» — 5:3. В настоящий момент «чёрно-белые» продолжают выездную серию, которая продлится до 18 ноября. Уже сегодня, 16 ноября, они в Хельсинки сыграют против «Йокерита».