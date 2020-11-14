«Трактор» отправился в Мытищи на игру с «Куньлунь Ред Стар»

Соперник находится на последнем месте турнирной таблицы.

Сегодня, 14 ноября, челябинский «Трактор» вновь выйдет на лёд. На этот раз соперником станет китайский «Куньлунь Ред Стар», а сама игра пройдёт в Мытищах.

Клуб из Китая в настоящее время находится на последнем месте турнирной таблицы Восточной конференции. За 23 матча они набрали 12 очков. Челябинцы же выступают гораздо лучше своего соперника. У «чёрно-белых» за 25 игр набралось 34 очка. Сейчас «Трактор» находится на 4 месте турнирной таблицы.

Подопечные Анвара Гатиятулина не привыкли сдаваться до самой финальной сирены, поэтому игра обещает быть зрелищной.

«Первый областной», как и всегда, проведёт текстовую трансляцию. Наблюдать за игрой самостоятельно вы сможете на телеканале ОТВ и сайте 1obl.tv. Начало матча в 19:00 по челябинскому времени.