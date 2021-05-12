В «Металлурге» подтвердили изменения в тренерском штабе

Команду покинули три помощника Ильи Воробьева, на их место пришли два новых специалиста

Масштабные изменения произошли в тренерском штабе магнитогорского «Металлурга». В среду, 12 мая, тренерский штаб «сталеваров» покинули сразу три специалиста — Александр Гольц, Майк Пелино и Фредерик Стиллман. Ранее об этом говорили только на уровне слухов, однако в среду, 12 мая, информацию подтвердили в пресс-службе «сталеваров».

«Тренерский штаб команды мастеров „Металлург“ покидают помощники главного тренера Майк Пелино, Александр Гольц, а также Фредерик Стиллман. Хоккейный клуб „Металлург“ благодарит тренеров за работу, и желают успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении представителей «Металлурга».

Все трое тренеров пришли в «Металлург» на протяжении 2020-го года. Причем для Майка Пелино это стало возвращением в Магнитогорск. Именно со «сталеварами» канадец дважды выигрывал Кубок Гагарина в 2014-м году в качестве помощника Майка Кинэна и в 2016-м как ассистент Ильи Воробьева. Где продолжат карьеру уже бывшие тренеры «Металлурга» пока неизвестно, однако в магнитогорском клубе уже назвали новых членов штаба. Так, с защитниками «Магнитки» будет работать Виктор Игнатьев — латвийский специалист, известный как бывший игрок команд из Европы и минорных лиг Северной Америки и сборной Латвии.

«На должность помощника главного тренера магнитогорского „Металлурга“ назначен латвийский специалист Виктор Игнатьев. Контракт рассчитан на один сезон. В 2010 году начал тренерскую карьеру в рижском „Динамо“. В качестве ассистента главного тренера Виктор Игнатьев выигрывал с рижанами Кубок Надежды, затем тренировал в московском „Динамо“, „Спартаке“, тольяттинской „Ладе“, „Курбадсе“, „Давосе“, КРС-БСУ, дважды за этот период был ассистентом главного тренера в национальной сборной Латвии. В прошедшем сезоне входил в тренерский штаб подмосковного „Витязя“», — отметили в пресс-службе «Металлурга».

Вторым новым тренером в штабе «Металлурга» стал канадец Марк Френч. 50-летний известен по работе в студенческих лигах Северной Америки и АХЛ. Российским болельщикам Марк Френч знаком как главный тренер загребского «Медвешчака», который под руководством канадца вышел в плей-офф КХЛ в дебютном же сезоне.

«Должность помощника главного тренера Магнитки» занял 50-летний канадский специалист Марк Френч. Контракт рассчитан на один сезон. В минувшем сезоне являлся главным тренером и директором по хоккейным операциям команды "УилингНэйлерз«в Западной конференции Хоккейной лиги Восточного побережья. В 2017 году входил в тренерский штаб национальной сборной Канады U18. Обладатель Кубка Колдера с командой «ХершиБэрз» в 2010 году», — сообщили представители «Магнитки».

Отметим, тренерский штаб «Металлурга» претерпевает подобные изменения второе межсезонье подряд. При этом в штабе магнитогорцев помимо Ильи Воробьева, остались тренер вратарей Клемен Мохорич и наставник по общефизической подготовке Денис Коротышев.