Один из самых результативных игроков ХК «Трактор» получил повреждение на одной из первых тренировок клуба и будет вынужден пропустить практически всю предсезонную подготовку. Томаш Гика будет готовиться к стартующему сезону по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
Хоккеисты «Трактора» вышли из отпуска 12 июля, прошли углубленное медицинское обследование и уже 14-го числа провели первые тренировки. Участвовал в них и чешский форвард клуба Томаш Гика.
«Хоккеист получил повреждение нижней части тела на одной из тренировок», — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор», добавив, что приблизительный срок восстановления игрока составит несколько недель.
Отметим, что не принимает участия в тренировочном процессе в общей группе новобранец «Трактора» Эмиль Гарипов. Голкипер по медицинским показаниям занимается самостоятельно, однако в скором времени будет тренироваться в общей группе, к концу недели.