В хоккейном клубе «Трактор» получил травму один из лидеров команды

Чешский легионер челябинской команды Томаш Гика выбыл из строя на несколько недель

Один из самых результативных игроков ХК «Трактор» получил повреждение на одной из первых тренировок клуба и будет вынужден пропустить практически всю предсезонную подготовку. Томаш Гика будет готовиться к стартующему сезону по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Хоккеисты «Трактора» вышли из отпуска 12 июля, прошли углубленное медицинское обследование и уже 14-го числа провели первые тренировки. Участвовал в них и чешский форвард клуба Томаш Гика.

«Хоккеист получил повреждение нижней части тела на одной из тренировок», — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор», добавив, что приблизительный срок восстановления игрока составит несколько недель.

Отметим, что не принимает участия в тренировочном процессе в общей группе новобранец «Трактора» Эмиль Гарипов. Голкипер по медицинским показаниям занимается самостоятельно, однако в скором времени будет тренироваться в общей группе, к концу недели.