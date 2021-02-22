В Челябинске прошел турнир по хоккею с мячом в валенках

Кубок митрополита разыграли на арене «Трактор»

Ледовая арена «Трактор» приняла турнир по хоккею на валенках. На льду арены имени Валерия Белоусова прошел II Сретенский турнир по хоккею с мячом на валенках на Кубок митрополита Челябинского и Миасского.

Состязание, организаторами которого стали отдел по делам молодежи Челябинской епархии совместно с Движением «Сорок Сороков» и региональным отделением Общества «Царьград» было приурочено ко Всемирному дню православной молодежи. В воскресенье, 21 февраля, на лед арены «Трактор» вышли четыре детские и восемь взрослых команд, в их числе — коллективы духовенства и Законодательного собрания региона. За последних сыграл председатель комитета ЗСО по информационной политике и генеральный директор медиахолдинга «Первый областной» Олег Гербер. Именно команда Заксобрания заняла первое место среди взрослых команд. В детском турнире сильнее всех были игроки «УРАЛХОККЕЯ».

«Юные воспитанники клуба, как и все участники состязаний, получили медали и дипломы из рук митрополита Челябинского и Миасского Григория. Победителям был вручен переходящий кубок. Владыка Григорий пожелал спортсменам совершенствовать не только свое физическое здоровье, но и возрастать духовно. Он поблагодарил руководство ледовой арены за помощь в проведении уже второго Сретенского турнира, и вручил Ивану Савину, генеральному директору хоккейного клуба „Трактор“, памятную митрополичью грамоту»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе челябинской митрополии.

Митрополит Григорий подчеркнул, что Сретенский турнир станет традиционным для Челябинска, а также пригласил новые команды побороться за переходящий кубок в следующем году. Помимо этого Челябинская епархия планирует провести еще несколько спортивных мероприятий в этом году. В их числе — Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль и состязания в исконно русских спортивных играх.