Ушел из жизни бывший игрок «Металлурга» и «Трактора» Юрий Исаев

Воспитанник магнитогорского хоккея умер в возрасте 56 лет

На 57-м году жизни не стало Юрия Исаева — воспитанника магнитогорского хоккея, бывшего игрока «Металлурга» и тренера команды МХЛ «Стальные Лисы». Экс-защитник «сталеваров» умер во вторник, 27 апреля. Новость о кончине Юрия Исаева ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе «Магнитки».

«27 апреля в возрасте 56 лет ушел из жизни Юрий Алексеевич Исаев. Юрий Исаев — воспитанник магнитогорского хоккея, защитник, спортивный педагог, участник чемпионата мира, призер чемпионата и Кубка страны, мастер спорта РФ. В Магнитогорской детско-юношеской хоккейной школе тренировался и играл под руководством М. Сулима, А. Спивака, Ю. Моисеева. За „Металлург“ Юрий Алексеевич играл во Второй и Первой лигах чемпионатов СССР, забросив за команду 69 шайб. За челябинский „Трактор“ — в чемпионатах СССР: 57 матчей, 1 гол, 1 передача, 32 минуты штрафа. В регулярных чемпионатах России за «Металлург»: 179 матчей, 22 гола, 22 передачи, 148 минут штрафа. В плей-офф: 27 матчей, 1 гол, 2 передачи, 26 минут штрафа. В еврокубках — 4 матча, 1 гол, 0 передач», — сообщили в пресс-службе «Металлурга».

С магнитогорской командой Юрий Исаев становился бронзовым призером чемпионата России 1995 года и финалистом Кубка страны 1996 года. Помимо игровой карьеры экс-хоккеист добился успехов и на тренерском поприще. С сезона 2009—2010 по сезон 2019—2020 Юрий Исаев входил в тренерский штаб «Стальных Лисов». Вместе с «молодежкой» «Металлурга» он становился первым обладателем Кубка Харламова в дебютном сезоне МХЛ, а затем выигрывал серебряные и бронзовые награды чемпионата.