«Уральское дерби № 3»: «Трактор» вновь примет «Автомобилиста» на своём льду

Челябинцы проведут тематический матч.

На льду челябинской хоккейной арены сегодня, 26 ноября, состоится матч между ХК «Трактор» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. «Уральское дерби» пройдёт уже в третий раз по ходу этого регулярного чемпионата.

К слову, челябинцы не выигрывали у своих ближайших соседей с 2018 года — уже 14 матчей подряд. Две проведённые игры в этом сезоне каждый раз заканчивались одинаково — 1:3 в пользу «Авто».

В настоящее время подопечные Анвара Гатиятулина занимают более «удобную» позицию в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — третью. По прошествии 29 матчей они заработали 40 очков. «Автомобилист» же находится на пятом месте с 38 очками, но у них в запасе есть ещё две игры: екатеринбуржцами сыграно всего 27 матчей.

В данный момент обе команды проиграли последние встречи: серия поражений «Авто» насчитывает уже три матча, а «Трактор» в последней игре не смог вырвать победу у московского «Динамо».

Потому предстоящее «уральское дерби» будет действительно очень интересным. Отметим, что челябинский клуб подготовился к предстоящей игре — она будет тематическая.

«„Трактор“ выезжает на дорогу ярости! Рёв моторов, немного безумства и эмоциональный накал — обещаем, что и за пределами ледовой площадки будет максимально зрелищно. Болельщиков ждет масштабная предматчевая программа, эффектное лазерное шоу, тематические фотозоны и подарки», — сообщили в пресс-службе «чёрно-белых».

Напомним, что «Первый областной» традиционно проведёт текстовую трансляцию предстоящей встречи. А телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv покажут её в прямом эфире. Начало — в 19:00.