/ На водителя, погубившего пять человек, завели уголовное дело

Предполагается, что все произошло по неосторожности, но из-за нарушения правил.

Полиция изучила все известные на данный момент обстоятельства смертельного ДТП в Каслинском районе. Было решено возбудить уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Погибших — пять, предварительно в их смерти виноват 63-летний водитель грузовика. Он житель Казахстана.

Дело передано для расследования в следственный отдел по ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области, создана следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, поздним вечером 29 ноября на автодороге Челябинск-Екатеринбург произошло ДТП с участием трех грузовых и одного легкового автомобиля. Погибли пять человек, в том числе три пассажира и один водитель «Лендровера». По предварительным данным, водитель «Вольво» допустил выезд грузового прицепа на «встречку». Он снес сразу три машины.