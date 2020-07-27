Три южноуральских хоккеиста могут войти в составы команд Кубка Стэнли

Артём Загидулин, Егор Замула и Виталий Кравцов включены в заявки на возобновлённый турнир.

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Сразу три воспитанника южноуральского хоккея получили вызовы в свои клубы НХЛ для выступления в розыгрыше Кубка Стэнли. Речь идёт о голкипере Артёме Загидулине, защитнике Егоре Замуле и нападающем Виталии Кравцове.



Вратарь Артём Загидулин — воспитанник магнитогорского «Металлурга». Он станет одним из 4-х голкиперов, которые будут в заявке «Калагари Флеймс» на возобновлённый турнир. Челябинец Егор Замула, который выступал за школы «Трактора» и «Магнитки» включён в состав «Филадельфии Флайерз», а воспитанник «чёрно-белых», форвард Виталий Кравцов стал пятым россиянином в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».

Прогресс последнего прокомментировал главный тренер команды из «Большого Яблока» Дэвид Куинн. Наставник считает, что Виталий Кравцов показал большой прогресс во время тренировочного лагеря и отметил рабочую этику воспитанника школы «Трактора».

«Он принял вызов. Я думаю, ему нравится быть здесь, он многому учится. Думаю, он заслужил эту возможность позаниматься с основной группой. Он обладает талантом, это очевидно. Как и большинство высококвалифицированных игроков, он должен научиться играть на уровне НХЛ, научиться применять здесь свои навыки. Он продолжает учиться, но нам нравится то, что мы видели»,— цитирует Дэвида Куинна официальный сайт «Рейнджерс».

Отметим, что ещё один молодой воспитанник южноуральского хоккея, нападающий Владислав Каменев, не был включен в заявку «Колорадо Эваленш» на турнир. Ранее права на форварда были обменяны магнитогорским «Металлургом» в СКА.

Напомним, сейчас чемпионат НХЛ находится на паузе из-за пандемии коронавируса. Возобновление игр запланировано на 1 августа. Лига приняла решение остановить чемпионат и доиграть сезон в специально созданном формате в двух городах — Эдмонтоне и Торонто.