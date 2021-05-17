Три игрока «Трактора» сыграют на чемпионате мира по хоккею

Представители челябинцев попали в заявки сборных Беларуси, Чехии и Швеции

Хоккеисты «Трактора» Ник Бэйлен, Роман Вилл и Лоуренс Пилут сыграют на чемпионате мира в Риге. Игроки «черно-белых» попали в окончательные заявки сборных Беларуси, Чехии и Швеции. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе челябинской команды.

«Роман Вилл примет участие в чемпионате мира. Голкипер „Трактора“ попал в окончательный состав сборной Чехии для участия в мировом первенстве. Лоуренс Пилут сыграет на чемпионате мира. Защитник „Трактора“ и сборной Швеции попал в список хоккеистов, которые отправятся в Латвию. Защитник „Трактора“ Ник Бэйлен сыграет на чемпионате мира — 2021. Сборная Беларуси огласила состав игроков на предстоящее мировое первенство в Латвии», — сообщили представители «Трактора».

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Отметим, что на форуме хоккеисты «Трактора» сыграют друг против друга как минимум по одному матчу, поскольку все три сборные будут представлены в одной группе. Добавим, им также предстоит сыграть против сборной России, в которой в качестве одного из голкиперов заявлен бывший вратарь «Трактора» Иван Федотов.