«Трактору» удалось одержать победу над нижнекамским «Нефтехимиком»

Челябинцы вернулись на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции

В Нижнекамске вечером 24 декабря состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между командами «Нефтехимик» и «Трактор». Это была третья встреча клубов в этом сезоне.

Челябинцы по ходу этого матча смогли трижды огорчить нижнекамцев. Шайбы от них были заброшены во всех трёх периодах. В первом и втором отрезках игры голом отличился нападающий «Трактора» Понтус Оберг. Затем в третьей двадцатиминутке Ярослав Косов записал заброшенную шайбу на свой счет.

Нижнекамцы же лишь «догоняли» «черно-белых». Первая ответная шайба была заброшена в первом периоде от броска Кирилла Воробьева. Второй и заключительный гол в этой игре случился за 20 секунд до финальной сирены, оповещающей об окончании игры. Это произошло благодаря тому, что «Нефтехимик» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Эту, вторую шайбу в ворота Романа Вилла забросил Линус Юханссон. Таким образом игра «Трактора» и «Нефтехимика» завершилась со счетом 2:3. Это вторая победа челябинцев подряд в этой выездной серии.

Следующая игра состоится в грядущую субботу, 26 декабря. «Черно-белые» отправятся в Мытищи, чтобы сыграть с китайским «Куньлунь Ред Стар»

«Нефтехимик» (Нижнекамск) 2:3 «Трактор» (Челябинск) (1:1; 0:1; 1:1)

Голы:

4:19 Понтус Оберг, «Трактор», 0:1

12:39 Кирилл Воробьев, «Нефтехимик», 1:1

32:01 Понтус Оберг, «Трактор», 1:2

50:24 Ярослав Косов, «Трактор», 1:3

59:40 Линус Юханссон, «Нефтехимик», 2:3

Статистика матча: Броски: 45-45; Броски в створ: 22-19; Голы: 2-3; Вбрасывания: 22-20; Блокированные броски: 4-13; Силовые приемы: 10-5; Время в атаке: 10:49-12:26; Штраф: 8-6.