«Трактор» завершает выездную серию в Екатеринбурге

Соперником станет местный «Автомобилист».

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«Трактор» завершит выездную серию матчем в Екатеринбурге против «Автомобилиста» сегодня, 7 октября.

Последний раз эти команды встречались в прошлом плей-офф, и та серия осталась за «Автомобилистом». Всего в матчах КХЛ эти команды сыграли 38 матчей. Разница в победах совсем небольшая: 20 игр — за «Автомобилистом» и 18 — за «Трактором». Также невелика и разница заброшенных шайб: 87 — у екатеринбуржцев против 84 — от челябинцев.

Этот сезон подопечные Андрея Мартемьянова начали очень мощно — они одержали восемь побед подряд, однако затем ситуация изменилась: пять поражений в шести играх. Сейчас «Автомобилист» находится на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В их активе 19 очков за 14 игр.

Игра команды Петериса Скудры в этом регулярном чемпионате очень неровная. За 16 игр — 7 побед и 9 поражений. Челябинцы находятся на седьмой строчке турнирной таблицы и в их запасе 15 очков. Также большое количество игроков уже побывало в «лазарете», и там еще до сих пор остается Ник Бэйлен, возвращение которого ожидают не раньше ноября.

Чем обернется этот матч? Смогут ли «черно-белые», наконец, противостоять соседям по Уралу? Или же «Автомобилист», в составе которого есть Павел «Волшебник» Дацюк, огорчит челябинских болельщиков?

Давайте узнаем вместе! Присоединяйтесь к онлайн-трансляции матча на сайте 1obl.tv или телеканале ОТВ. Также наш сайт, уже традиционно, будет вести текстовое описание данной встречи. Увидимся на хоккее в 19:00!