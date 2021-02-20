«Трактор» заканчивает выезд матчем с минским «Динамо»

Челябинцы попытаются поквитаться за домашнее поражение в сентябре

Челябинский «Трактор» заканчивает двухматчевый выезд по западной части КХЛ. В субботу, 20 февраля, команда Анвара Гатиятулина в Минске выйдет на лед против «Динамо». Игра станет второй очной между командами в этом сезоне.



Предыдущий матч челябинцев и минчан состоялся 27 сентября на арене имени Валерия Белоусова и закончился победой «Динамо» по буллитам — 3:2. Всего в КХЛ сегодняшние соперники провели 25 игр, 13 из них закончились в пользу «Трактора». Отметим, лишь однажды встреча выходила за пределы основного времени, это случилось именно в сентябре 2020 года.

И «Трактор», и «Динамо» победой закончили последние сыгранные встречи. Челябинцы в Москве с минимальным счетом 2:1 обыграли ЦСКА, а минчане по буллитам выиграли у «Йокерита». При этом дистанцию в пять сыгранных матчей команды прошли с противоположным результатом. У «Трактора» на этом отрезке лишь один проигрыш, тогда как «Динамо» одержало две победы.

Оба коллектива уже решили задачу по выходу в плей-офф. Минчане, находясь на седьмом месте Западной конференции КХЛ, обеспечили себе отрыв от «Витязя» и «Спартака», которые ведут борьбу за последнюю путевку в игры на выбывание. Более того, команда Крейга Вудкрофта может подняться и выше. «Трактор» находится на пятой строчке Восточной конференции. Челябинцы на три очка оторвались от «Барыса» и на шесть баллов уступают идущему четвертым «Салавату Юлаеву».

Игра «Трактора» против минского «Динамо» состоится в субботу, 20 февраля. Матч пройдет в столице Беларуси и начнется в 19:30 по челябинскому времени. В полном объеме противостояние покажет медиахолдинг «Первый областной».