«Трактор» забросил три шайбы в большинстве и обыграл «Автомобилист»

Челябинцы одержали над екатеринбуржцами вторую победу в сезоне

«Трактор» закончил победой первый матч последней гостевой серии 2020 года. В Екатеринбурге команда Анвара Гатиятулина переиграла местный «Автомобилист» со счетом 3:2.



Все свои шайбы челябинцы забросили в большинстве. В стартовом отрезке встречи Алексей Бывальцев точным броском от синей в первый раз «прошил» Яекуба Коваржа. Еще два гола «Трактор» забросил во втором периоде. Сначала Виталий Кравцов с пятачка перевел шайбу прямо под перекладину, а затем Ник Бэйлен добил собственный момент, занеся «тачдаун» в ворота «Автомобилиста». Между вторым и третьи голом «черно-белых» хозяевам удалось отыграть одну шайбу, когда после поперечного паса отличился Станислав Бочаров. В третьем периоде челябинцам долго удавалось сдерживать натиск «Автомобилиста», но за 7,2 секунды до конца Андрей Обидин сократил отставание хозяев. Однако на большее команды из Екатеринбурга не хватило.

«Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку и ребят. Сыграли строго по заданию, важно было победить, и победили, молодцы. Строго сыграли в обороне, больше контролировали шайбу, сыграли хорошо»,— рассказал после матча главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Свой следующий матч «Трактор» также сыграет в гостях. В четверг, 24 декабря, челябинцы сойдутся лицом к лицу с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Встречу в полном объеме покажет медиахолдинг «Первый областной».

«Автомобилист» (Екатеринбург) 2:3 «Трактор» (Челябинск) (0:1; 1:2; 1:0)

Голы:

15:52. Алексей Бывальцев, «Трактор», 0:1

31:21. Виталий Кравцов, «Трактор», 0:2

33:14, Станислав Бочаров, «Автомобилист», 1:2

39:28, Ник Бэйлен, «Трактор», 1:3

59:52. Андрей Обидин, «Автомобилист», 2:3

Статистика матча: Броски: 55-43; Броски в створ: 30-23; Голы: 2-3; Вбрасывания: 33-23; Блокированные броски: 11-15; Силовые приемы: 17-12; Время в атаке: 09:42-10:35; Штраф: 10-6.