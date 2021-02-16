«Трактор» вырвал победу у «Металлурга» в южноуральском дерби

Самые эмоциональные моменты матча — в фотоподборке ИА «Первое областное»

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Челябинский «Трактор» на домашнем льду обыграл магнитогорский «Металлург». Третий раунд южноуральского дерби сезона 2020—2021 закончился со счетом 4:3 в пользу «черно-белых».



Всего в матче было заброшено семь шайб, пять из которых — в неравных составах. Открыл счет голам в середине первого периода Денис Бодров, затем под конец отрезка Андрей Нестрашил восстановил разницу на табло. Во втором периоде единственный гол — на счету Лукаша Седлака.

В третьем периоде «Магнитка» принялась отыгрываться. Это удалось сделать благодаря шайбе Тэйлора Бека. Затем у «сталеваров» и «черно-белых» было несколько опасных моментов, однако реализовать свой шанс удалось только хозяевам. Даниил Ильин вновь вывел «Трактор» вперед. Это случилось после третьего подряд удаления Николая Кулемина.

Концовка третьего периода прошла в зоне челябинцев. «Металлург» играл вшестером и навалился на ворота хозяев. В итоге за секунду до конца Сергей Плотников перевел игру в овертайм. Дополнительное время «Магнитка» так же начала с преимуществом, но в одной из атак «Трактора» Ник Бэйлен «прошил» Василия Кошечкина. Итоговый счет — волевая победа челябинцев, 4:3.

Свои следующие матчи сегодняшние соперники проведут в гостях в один день — в четверг, 18 февраля. «Трактор» в Москве сыграет с ЦСКА, «Металлург» в Подольске будет противостоять «Витязю». Игру «черно-белых» против «армейцев» покажет медиахолдинг «Первый областной».

«Трактор» (Челябинск) 4:3 «Металлург» (Магнитогорск) (1:1; 1:0; 1:2; 1:0)

Голы:

09:46. Денис Бодров, «Трактор», 1:0 (ассистенты: Сергей Калинин, Алексей Бывальцев; в большинстве)

17:18. Андрей Нестрашил, «Металлург», 1:1 (ассистенты: Максим Карпов; в большинстве)

38:31. Лукаш Седлак, «Трактор», 2:1 (ассистенты: Томаш Гика, Ник Бэйлен; в большинстве)

44:28. Тэйлор Бек, «Металлург», 2:2 (ассистенты: Николай Прохоркин; в большинстве)

56:38. Даниил Ильин, «Трактор», 3:2 (ассистенты: Лукаш Сделак, Томаш Гика; в большинстве)

59:59. Сергей Плотнинков, «Металлург», 3:3 (ассистенты: Тэйлор Бек, Деннис Расмуссен; в равенстве)

61:09. Ник Бэйлен, «Трактор», 4:3 (ассистенты: Лукаш Седлак, Томаш Гика; в равенстве)

Статистика матча: Броски: 43-71; Броски в створ: 24-37; Голы: 4-3; Вбрасывания: 28-30; Блокированные броски: 18-12; Силовые приемы: 14-10; Время в атаке: 11:35-16:05; Штраф: 22-20.