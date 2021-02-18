«Трактор» второй раз за месяц сыграет против ЦСКА

Челябинцы встретятся с лидером Западной конференции в Москве

На двухматчевую выездную серию по маршруту Москва — Минск отправился челябинский «Трактор». В четверг, 18 февраля, команда Анвара Гатиятулина выйдет на лед против лидера Западной конференции КХЛ — ЦСКА.



Эта игра станет второй между «черно-белыми» и «армейцами» в нынешнем сезоне. Предыдущий матч состоялся 7 февраля и закончился победой москвичей по буллитам. Всего в истории КХЛ «Трактор» и ЦСКА сталкивались между собой 26 раз, 10 из которых оставались за челябинцами. Отметим, что ни разу за историю противостояния команд в КХЛ они не определяли сильнейшего в овертайме, а все три буллитные серии заканчивались в пользу ЦСКА.

В последних пяти играх «армейцы» не проиграли ни одного матча. У «Трактора» за этот же отрезок три победы при двух поражениях. Сейчас команда из Москвы, в активе которой 85 очков в 55 играх, занимает первое место в Западной конференции КХЛ. Челябинцы находятся на пятой строчке Восточной конференции, имея 67 баллов при таком же количестве игр.

Игра «Трактора» против ЦСКА состоится в четверг, 18 февраля, в Москве. Начало матча — в 21:30. Игру в полном объеме покажет медиахолдинг «Первый областной».