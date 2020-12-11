«Трактор» всухую обыграл «Сибирь». Фоторепортаж

У челябинцев забросили Сергей Калинин и Александр Авцин.

Челябинский «Трактор» одержал первую победу в текущей домашней серии. Команда Анвара Гатиятулина со счётом 2:0 обыграла «Сибирь» из Новосибирска.



Первый период матча прошёл без забитых голов. У обеих команд были возможности открыть счёт, однако не подвели вратари. Более того, «Трактор» две минуты провёл в большинстве и несколько раз опасно угрожал воротам Харри Сятери, однако сибиряки не дали челябинцам забить гол.

Вторые 20 минут игры начались активнее, что в итоге принесло успех «Трактору». На третьей минуте периода Сергей Калинин подкараулил шайбу на линии ворот после броска Понтуса Оберга и открыл счёт в матче. Для капитана челябинцев эта шайба стала 150-й в КХЛ. Затем, семь минут спустя, в большинстве, Александр Авцин со всей силы зарядил с пятачка и во второй раз огорчил гостей. В концовке «Трактор» две минуты поиграл в меньшинстве после удаления Олега Евенко, однако здесь «чёрно-белые» могли забить третий гол, но Лукаш Седлак не попал по воротам новосибирцев с чистого льда.

В третьем периоде обе команды в равной степени угрожали воротам друг друга, но забить ни «Трактору», ни «Сибири» больше не удалось. Итоговый счёт — победа челябинцев, 3:1.

Следующий матч «Трактор» проведёт в воскресенье, 13 декабря. Эта игра будет последней перед паузой на Кубок Первого канала. В гости к «чёрно-белым» приедет «Барыс» из Нур-Султана. Игру в полном объёме покажет медиахолдинг «Первый областной».

«Трактор» (Челябинск) 2:0 «Сибирь» (Новосибирск) (0:0; 2:0; 0;0)

Голы:

23:48. Сергей Калинин, «Трактор», 1:0

30:59. Александр Авцин, «Трактор», 2:0

Статистика матча: Броски: 60-47; Броски в створ: 27-25; Голы: 2-0; Вбрасывания: 32-23; Блокированные броски: 10-17; Силовые приемы: 10-18; Время в атаке: 11:20-09:37; Штраф: 4-6.

Голы и лучшие моменты встречи: