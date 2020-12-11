«Трактор» встретится с «Сибирью» в Челябинске

«Чёрно-белые» попытаются прервать серию поражений.

Предпоследний домашний матч перед паузой на Евротур проводит в пятницу, 11 декабря, челябинский «Трактор». Команда Анвара Гатиятулина на арене имени Валерия Белоусова встретится с «Сибирью» из Новосибирска.



Для коллективов встреча станет второй в текущем сезоне. Предыдущая прошла в Новосибирске 21 октября и закончилась победой «Сибири» — 3:1. Всего в истории КХЛ оба клуба играли между собой 33 раза, 15 из которых сильнее оказывались «чёрно-белые». Шесть раз встречи доходили до овертайма, и здесь четыре выигрыша у «Трактора». Буллитные серии проходили три раза, лишь одна победа была у челябинцев.

На текущий момент обе команды находятся на разных полюсах Восточной конференции КХЛ. «Трактор», несмотря на серию неудач в последних матчах, продолжает оставаться на четвёртом месте. В активе челябинцев 44 очка в 35 играх. «Сибирь» провела столько же встреч, но набрала на десять баллов меньше — 34. Сейчас команда Николая Заварухина занимает восьмое место на Востоке.

Встреча «Трактора» против «Сибири» состоится в пятницу, 11 декабря, в Челябинске на арене имени Валерия Белоусова. Матч начнётся в 19:00 по местному времени и будет доступен на телеканале ОТВ, сайте 1obl.tv. Также сайт «Первый областной» проведёт текстовую трансляцию события.