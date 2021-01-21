«Трактор» встретится с «Салаватом Юлаевым» в последней игре домашней серии

Челябинцы во второй раз в сезоне скрестят клюшки с уфимцами

Завершается четырехматчевая домашняя серия челябинского «Трактора». В четверг, 21 января, подопечные Анвара Гатиятулина примут на своем льду уфимский «Салават Юлаев». Эта игра станет второй очной между командами в текущем сезоне КХЛ.



Последний раз географические соседи встречались между собой в самом начале чемпионата, 24 сентября, в Уфе. Тогда победа осталась за «Салаватом», 3:1. Всего в рамках КХЛ челябинцы и уфимцы провели 32 очные встречи, в 14 из которых сильнее были «черно-белые».

По-разному складываются для команд последние пять матчей. Уфимцы на этом отрезке одержали четыре победы, тогда как «Трактор» был сильнее соперников дважды. На текущий момент «Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, челябинцы находятся на шестой строчке.

Встреча «Трактора» против «Салавата Юлаева» состоится в четверг, 21 января, на ледовой арене имени Валерия Белоусова. Начало игры — в 19:00 по челябинскому времени. Матч в полном объеме покажет медиахолдинг «Первый областной».