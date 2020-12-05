«Трактор» встретится с петербургским «СКА» на домашнем льду

Это будет вторая встреча клубов в сезоне 2020/2021.

Сегодня, 5 декабря, челябинский хоккейный клуб «Трактор» встретится с командой «СКА» из Санкт-Петербурга. Эта игра пройдёт для южноуральских спортсменов на домашнем льду — матч состоится на арене «Трактор» имени Валерия Белоусова.

«Лидером атак „СКА“ является Антон Бурдасов — воспитанник челябинского хоккея. Профессиональную карьеру начал в системе „Трактора“ в 2007 году. В 2011 году становился чемпионом мира в составе молодёжной сборной России, а в 2012 выиграл с „Трактором“ Кубок Континента и бронзовые медали чемпионата КХЛ. Сейчас нападающий выступает в составе питерских армейцев. На данный момент в активе форварда 18 (6+12) очков после 23 матчей»,— рассказали в пресс-службе «Трактора».

Отметим, в сезоне 2020/2021 команды уже встречались в Санкт-Петербурге: матч завершился со счётом 1:0 в пользу «чёрно-белых».

Смогут ли хоккеисты «Трактора» одержать победу и сегодня? Посмотреть матч и узнать результат игры можно сегодня, 5 декабря, на сайте 1obl.tv и на телеканале ОТВ. Начало — в 17:00 по челябинскому времени. Не пропустите!