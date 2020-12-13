«Трактор» встретится с «Барысом» на домашнем льду

Посмотреть трансляцию игры можно будет на сайте 1obl.tv и на телеканале ОТВ.

Сегодня, 13 декабря, челябинский хоккейный клуб «Трактор» сыграет с командой из Нур-Султана «Барыс» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Эту игру «чёрно-белые» проведут на домашнем льду — матч пройдёт на Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова.

В сезоне 2020/2021 команды встретятся впервые. В прошлом сезоне «Трактор» дважды играл с «Барысом» и дважды уступил ему, хоть и с небольшой разницей в счёте. Однако «чёрно-белые» не могут обыграть на домашнем льду гостей из Казахстана с конца 2017 года.

«На данный момент „Барыс“ занимает девятое место в Восточной конференции, имея в своем активе 33 очка после 31 игры. Подопечные Юрия Михайлиса ведут активную борьбу за попадание в зону плей-офф. „Барыс“ отстает от идущей на восьмом месте „Сибири“ на один балл, но коллектив из Казахстана имеет пять игр в запасе»,— отмечают в пресс-службе «Трактора».

Смогут ли челябинские хоккеисты одержать победу над соперником в этот раз? Посмотреть матч, поболеть за любимую команду и узнать результат игры можно во время прямой трансляции на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Начало — в 17:00 по челябинскому времени. Не пропустите!