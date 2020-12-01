Текстовая трансляция матча «Трактора» против «Торпедо»

Смогут ли челябинцы во второй раз в сезоне обыграть нижегородцев?

1:0

ВТОРОЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

«ТОРПЕДО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

28 мин — Упускают в большинстве контратаку челябинцы. Шенфельд убегал 1 в 0, но переиграть Вилла во второй раз он не смог.

27 мин — Позиционная атака челябинцев. Быстрые пасы не приносят успеха, в итоге — перехват со стороны нижегородцев.

УДАЛЕНИЕ. За задержку клюшкой на 2 минуты наказан Джордан Шварц, команда «Торпедо»

26 мин — Теперь уже комбинирует в зоне атаки «Торпедо». Легионеры нижегородцев создали несколько неприятных моментов, однако в очередной раз тащит Роман Вилл.

25 мин — Давить начал «Трактор». Два броска от синей линии, но все они летят мимо цели.

24 мин — Позиционная атака «чёрно-белых». Хоккеисты «Трактора» закружили по зоне «Торпедо», но довести дело до опасного броска так и не удалось.

23 мин — Выстояли челябинцы, но тут же нижегородцы понеслись в атаку. В итоге мощный бросок от синей линии и вновь тащит Вилл!

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

22 мин — Не дают хоккеисты «Трактора» сопернику закрепиться в зоне. Лишь со второй попытки торпедовцы заходят в атаку, но успеха она не приносит.

21 мин — Опасность создают нижегородцы. Попытка броска из круга вбрасывания — мимо.



Напомним, «Трактор» продолжает играть в меньшинстве после удаления Олега Евенко.



НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.



Статистика первого периода: Броски: 33-17; Броски в створ: 21-10; Голы: 1-0; Вбрасывания: 11-9; Блокированные броски: 3-7; Силовые приемы: 3-3; Время в атаке: 05:04-03:27; Штраф: 2-25.



Смотрим на пока единственный гол первого периода.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин – Расставились хозяева. Мощнейший бросок от синей, рикошет, затем попытка добивания, но не смог игрок нижегородской команды перекинуть Романа Вилла.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Разгоняют атаку хоккеисты «Торпедо». Попытка быстрого розыгрыша заканчивается тем, что Роман Вилл накрывает шайбу.

18 мин — Первый бросок этого большинства по воротам Вилла — Роман выручает.



Защитник челябинцев мощно сыграл против Семёна Ручкина. Судьи дали Олегу Евенко 5 + 20, а его одноклубникам предстоит тяжелейший отрезок — пять несгораемых минут в меньшинстве.

УДАЛЕНИЕ. За атаку в голову на 5 + 20 наказан Олег Евенко, команда «Трактор».

17 мин — Опасно Оберг в ближний угол, но тащит Тихомиров. Ух, какой момент у ворот нижегородцев.

«ТОРПЕДО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

17 мин — Основин получил поперечный пас, бросил из круга вбрасывания в дальний, но шайба пошла в щитки тихомирову. Вратарь хозяев без проблем накрыл её.

16 мин — Расставились челябинцы в позиционке. Серия пасов у бортов, затем бросок со средней — за ворота уходит шайба.

УДАЛЕНИЕ. За толчок соперника клюшкой на 2 минуты наказан Антон Шенфельд, команда «Торпедо».

15 мин — Атака «Трактора»! Выход 2 в 1 к воротам Тихомирова, бросок с близкого расстояния — выручает хозяев голкипер.

14 мин — Редкая позиционная атака челябинцев не приносит результата. Затем Милле отдавал пас на Жафярова, но игрок «Торпедо» не смог догнать шайбу.

13 мин — Стремительно атакуют хозяева, вынуждая челябинцев обороняться. Два броска — Вилл в игре.

12 мин — Ещё один момент у ворот «Трактора». Быстрый прорыв игрока в тёмном, щелчок — штанга спасает Романа Вилла.

11 мин — Пока что челябинцы больше обороняются. «Торпедо» очень активно атакует.

9 мин — Попытались атаковать челябинцы — безуспешно.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Антон Шенфельд, команда «Торпедо».

8 мин — И первый гол влетает в ворота «Трактора». Атака «Торпедо» приносит свои плоды и Антон Шенфельд открывает счёт в матче.

6 мин — Очень опасно атакуют нижегородцы. С близкой дистанции бросок — тащит оборона челябинцев.

5 мин — Вновь опасно у ворот «Трактора». Очередные несколько бросков по воротам Вилла — Роман в игре.

4 мин — опаснейший момент у ворот хозяев. Бросок Бывальцева, затем добаивание от него же, но Тихомиров пока на месте.

3 мин — «Трактор» попытался провести атаку через вброс в зону — перехват, с шайбой снова хоккеисты «Торпедо».

2 мин — Позиционная атака от нижегородцев. Бросок от синей линии — выше, но очень опасно.

1 мин — Челябинцы выиграли стартовое вбрасывание. Поехали!

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Составы команд на игру.