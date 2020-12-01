1:0
ВТОРОЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
«ТОРПЕДО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
28 мин — Упускают в большинстве контратаку челябинцы. Шенфельд убегал 1 в 0, но переиграть Вилла во второй раз он не смог.
27 мин — Позиционная атака челябинцев. Быстрые пасы не приносят успеха, в итоге — перехват со стороны нижегородцев.
УДАЛЕНИЕ. За задержку клюшкой на 2 минуты наказан Джордан Шварц, команда «Торпедо»
26 мин — Теперь уже комбинирует в зоне атаки «Торпедо». Легионеры нижегородцев создали несколько неприятных моментов, однако в очередной раз тащит Роман Вилл.
25 мин — Давить начал «Трактор». Два броска от синей линии, но все они летят мимо цели.
24 мин — Позиционная атака «чёрно-белых». Хоккеисты «Трактора» закружили по зоне «Торпедо», но довести дело до опасного броска так и не удалось.
23 мин — Выстояли челябинцы, но тут же нижегородцы понеслись в атаку. В итоге мощный бросок от синей линии и вновь тащит Вилл!
«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
22 мин — Не дают хоккеисты «Трактора» сопернику закрепиться в зоне. Лишь со второй попытки торпедовцы заходят в атаку, но успеха она не приносит.
21 мин — Опасность создают нижегородцы. Попытка броска из круга вбрасывания — мимо.
Напомним, «Трактор» продолжает играть в меньшинстве после удаления Олега Евенко.
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.
Статистика первого периода: Броски: 33-17; Броски в створ: 21-10; Голы: 1-0; Вбрасывания: 11-9; Блокированные броски: 3-7; Силовые приемы: 3-3; Время в атаке: 05:04-03:27; Штраф: 2-25.
Смотрим на пока единственный гол первого периода.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
20 мин – Расставились хозяева. Мощнейший бросок от синей, рикошет, затем попытка добивания, но не смог игрок нижегородской команды перекинуть Романа Вилла.
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
19 мин — Разгоняют атаку хоккеисты «Торпедо». Попытка быстрого розыгрыша заканчивается тем, что Роман Вилл накрывает шайбу.
18 мин — Первый бросок этого большинства по воротам Вилла — Роман выручает.
Защитник челябинцев мощно сыграл против Семёна Ручкина. Судьи дали Олегу Евенко 5 + 20, а его одноклубникам предстоит тяжелейший отрезок — пять несгораемых минут в меньшинстве.
УДАЛЕНИЕ. За атаку в голову на 5 + 20 наказан Олег Евенко, команда «Трактор».
17 мин — Опасно Оберг в ближний угол, но тащит Тихомиров. Ух, какой момент у ворот нижегородцев.
«ТОРПЕДО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
17 мин — Основин получил поперечный пас, бросил из круга вбрасывания в дальний, но шайба пошла в щитки тихомирову. Вратарь хозяев без проблем накрыл её.
16 мин — Расставились челябинцы в позиционке. Серия пасов у бортов, затем бросок со средней — за ворота уходит шайба.
УДАЛЕНИЕ. За толчок соперника клюшкой на 2 минуты наказан Антон Шенфельд, команда «Торпедо».
15 мин — Атака «Трактора»! Выход 2 в 1 к воротам Тихомирова, бросок с близкого расстояния — выручает хозяев голкипер.
14 мин — Редкая позиционная атака челябинцев не приносит результата. Затем Милле отдавал пас на Жафярова, но игрок «Торпедо» не смог догнать шайбу.
13 мин — Стремительно атакуют хозяева, вынуждая челябинцев обороняться. Два броска — Вилл в игре.
12 мин — Ещё один момент у ворот «Трактора». Быстрый прорыв игрока в тёмном, щелчок — штанга спасает Романа Вилла.
11 мин — Пока что челябинцы больше обороняются. «Торпедо» очень активно атакует.
9 мин — Попытались атаковать челябинцы — безуспешно.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Антон Шенфельд, команда «Торпедо».
8 мин — И первый гол влетает в ворота «Трактора». Атака «Торпедо» приносит свои плоды и Антон Шенфельд открывает счёт в матче.
6 мин — Очень опасно атакуют нижегородцы. С близкой дистанции бросок — тащит оборона челябинцев.
5 мин — Вновь опасно у ворот «Трактора». Очередные несколько бросков по воротам Вилла — Роман в игре.
4 мин — опаснейший момент у ворот хозяев. Бросок Бывальцева, затем добаивание от него же, но Тихомиров пока на месте.
3 мин — «Трактор» попытался провести атаку через вброс в зону — перехват, с шайбой снова хоккеисты «Торпедо».
2 мин — Позиционная атака от нижегородцев. Бросок от синей линии — выше, но очень опасно.
1 мин — Челябинцы выиграли стартовое вбрасывание. Поехали!
НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
НАЧАЛО МАТЧА.
Составы команд на игру.
Привет, любители хоккея! Вы готовы к вечернему матчу?!
Сегодня, 1 декабря, «Трактор» играет против «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Матч должен получится боевым, а мы расскажем вам о самых главных его событиях. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, кто именно одержал победу. Начало игры — в 21:00 по челябинскому времени.