Вторая встреча «Трактора» и «Сибири». Текстовая трансляция

Челябинцы попытаются взять реванш за поражение в Новосибирске.

2:0

МАТЧ ОКОНЧЕН.

КОНЕЦ МАТЧА.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин — Звучит финальная сирена, победа «Трактора»!

60 мин — Не дают челябинцы создать опасности гостям. В итоге перехват от Авцина с попыткой попасть в пустые — мимо;

ПУСТЫЕ ВОРОТА У «СИБИРИ»

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — Хохлов выскочил со скамейки и полетел с шайбой в направлении ворот челябинцев. Игрок новосибирцев бросил на сближении — Вилл спасает!

«СИБИРЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

58 мин — Шикарнейший момент у Основина! Гика вывел его на бросок по чистом льду, Вячеслав ударил с колена, но Сятери вновь спас гостей!

57 мин — Без опасных моментов прошла первая минута большинства.

УДАЛЕНИЕ. ЗА задержку клюшкой на 2 минуты наказан Илья Хохлов, команда «Сибирь».

55 мин — А вот и «Сибирь» включила позиционное нападение. Несколько неприятных попыток от новосибирцев — справляется защита «Трактора».

54 мин — Выход 2 в 1 от Косова и Авцина! Ярослав пасует на Александра, тот переигрывает голкипера гостей и отдаёт обратную передачу уже на пустой угол, но слишком сильно и в итоге Косов не смог забить.

53 мин — Седлак отдал шикарный пас Основину, после которого Вячеслав бросил с неудобной руки, однако Сятери вовремя переместился и не дал случиться третьему голу.

51 мин — Две попытки от Руслана Карлина. Первая заканчивается попаданием шайбы в борт, а со второй без особых проблем справляется Сятери.

50 мин — Карпухин мощно зарядил по верху — шайба попала в защитника гостей.

48 мин — Илья Хозлов в падении угрожал воротам «Трактора» — мимо пошла шайба.

47 мин — Игрок «Сибири» воспользовался брешью в обороне челябинцев и убежал 1 на 1 с воротами. Бросок низом, но тащит Вилл!

46 мин — Пушку зарядил Бэйлен от синей линии. Седлак на пятачке подставлял клюшку под рикошет, но вместо ворот шайба в который раз улетела в заградительную сетку.

45 мин — А вот в следующей атаки опасно бросил Пуустинен, но видел момент Роман Вилл и без труда накрыл шайбу.

45 мин — Ошибка Ильина в своей зоне привела к небольшому штурму от гостей, но создать опасность им не удалось.

44 мин — Бросок и добивание по воротам Сятери — в игре голкипер «Сибири».

42 мин — Отличный момент был у Подкорытова, но в последний момент сорвалась шайба с крюка!

41 мин — Стартовое вбрасывание осталось за челябинцами.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика матча после двух периодов: Броски: 35-28; Броски в створ: 15-16; Голы: 2-0; Вбрасывания: 21-17; Блокированные броски: 5-9; Силовые приемы: 9-11; Время в атаке: 07:31-05:14; Штраф: 2-4.



Статистика второго периода: Броски: 20-18; Броски в створ: 11-10; Голы: 2-0; Вбрасывания: 10-12; Блокированные броски: 3-5; Силовые приемы: 4-10; Время в атаке: 03:27-03:18; Штраф: 2-2.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Пожарят хоккеисты «Трактора» в своей зоне. В итоге Руохомаа имел стопроцентный момент, но не попал даже в створ.

39 мин — Седлак, с кистей, мощно, но шайба попала в клюшку Тимашову, а после — полетела за пределы поля.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

38 мин — А вот сейчас в зоне «Трактора» очень опасно! Шайба скакала по пятачку, щатем отошла Олегу Ли6 который зарядил со средней дистанции, но Ромааааааан Вилллллл затащил!

37 мин — Челябинцы не только ничего не дают сделать гостям в большинстве, но и создают моменты сами! Седлак очень сильно пулял по воротам Сятери с чистого льда — мимо штанги прошла шайба.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Олег Евенко, команда «Трактор».

35 мин — Немного успокоилась игра в последние пару минут. Команды перешли к активной игре у бортов, не даваяя друг другу пространства для опасных моментов.

33 мин — Атака новосибирцев. Романцев из-под защитника — шайба летит мимо.

«СИБИРЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ГОЛ! Шайбу забросил Александр Авцин, команда «Трактор».

31 мин — Тут же реализуют челябинцы. Александр Авцин ловит отскок на пятачке и заряжает пушку прямо за спину Сятери!

УДАЛЕНИЕ. За задержку клюшкой на 2 минуты удалён Ярослав Хабаров, команда «Сибирь».





31 мин — Отлично подловил отскок Гика и мог забить второй, но чеха свалили при попытке броска.

30 мин — Жара у ворот «Трактора». Йокипакка опасно с близкого расстояния — Вилл отбил. Затем Романцев практически сразу же с кистей – штанга спасает «Трактор»!

29 мин — Даниил Ильин передаёт привет Форвард совершил сольный проход от борта к воротам, почти переиграл Сятери, но не смог перебросить щиток финского голкипера «Сибири», который распластался на льду и спас свою команду от второго гола.

27 мин — Небольшую позиционную атаку устроили челябинцы. Она закончилась остановкой игры, после которой Алексей Бывальцев и Николай Тимашов начали выяснять отношения. Дело почти дошло до драки, но вовремя вмешались арбитры.

26 мин — Авцин сразу со входа в зону — щитками отбивает сятери.

25 мин — Завелись челябинцы! Теперь уже Кравцов бросал с кистей по чистому льду — шайба полетела выше.

ГОЛ! Шайбу забросил Сергей Калинин, команда «Трактор».

24 мин — А теперь уже «Трактор» отвечает своей атакой. Оберг от лицевого борта протаскивает шайбу на пятачок и пытается «с мясом» занести её. Снаряд останавливается прямо на ленточке, а оттуда в ворота его переправляет Сергей Калинин!

24 мин — Виктор Комаров со входа в зону попадает в перекладину! Очень опасно было сейчас!

23 мин — Через вброс начали играть челябинцы. Шайба недолго побывала в зоне гостей, а после игра переместилась на противоположную сторону.

22 мин — Момент у ворот «Трактора». Ефим Гуркин отдал пас на пятачок, где стоял Юусо Пуустинен. Финн пробивал буквально с сантиметров, но Вилл в падении спас челябинцев от гола!

21 мин — Челябинцы выиграли стартовое вбрасывание.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика первого периода: Броски: 15-10; Броски в створ: 4-6; Голы: 0-0; Вбрасывания: 11-5; Блокированные броски: 2-4; Силовые приемы: 5-1; Время в атаке: 04:04-01:56; Штраф: 0-2.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Без опасных моментов прошла последняя минута первого периода. Звучит сирена, команды уходят на перерыв.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Очень опасно выходили в атаку два игрока «Сибири». Дело почти начало принимать серьёзные масштабы, но тут лайнсмен свистнул положение «Вне игры».

18 мин — Юрки Йокипакка заряжал от синей линии — Роман Вилл вновь в игре и вновь надёжен.

17 мин — У «Трактора» отвечает Подкорытов. Александр от борта летел к воротам, но пробить Сятери в упор он не смог.

16 мин — Руохомаа и Пуустинен устроили перепасовку накоротке в зоне атаки, однако до броска дело не дошло.

«СИБИРЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

15 мин — И вновь позиционная атака, но на этот раз шайба доставлена на пятачок, где её пытались занести в ворота с лёту, однако новосибирцы выбили её.

14 мин — Первая смена большинства «чёрно-белых» прошла в перепасовке по периметру зоны. Виталий Кравцов завершил её броском, который ушёл далеко от ворот и чуть не попал в судью.





УДАЛЕНИЕ. За толчок соперника клюшкой на 2 минуты наказан Данил Романцев, команда «Сибирь».

13 мин — И вновь Оберг очень активен в атаке. Форвард «Трактора» получил пас на синей линии, но потерял шайбу. Однако затем именно на нём сфолил Даниил Романцев.

10 мин — Понтус Оберг и его попытка броска из-под защитника. Шайба попадает в конёк игроку «Сибири» и улетает ввысь, за пределы поля.



10 мин — Оооолллег Евенко!! Защитник очень мощно зарядил от синей линии, но попал в штангу! Очень опасно!



9 мин — Дмитрий Алексеев заряжает прямой наброс от синей линии. Сятери видит примерно абсолютно всё и отбивает.

8 мин — Александр Шаров в одиночку прорвался к воротам Вилла, бросил, но Роман остановил шайбу.

7 мин — Ррррроманн Вилл вступает в игру! Голкипер встал на пути между воротами и шайбой, пущенной Ильёй Хохловым и получил овации от зрителей.

6 мин — Очень активен в атаке Ярослав Косов. Форвард в одиночку создал напряжённость в зоне «Сибири», которая, увы для челябинских болельщиков, голом не закончилась.





5 мин — А вот и новосибирцы активизировались. Пуустинен прорывался к воротам Вилла, но был остановлен Томашем Гикой.

3 мин — Пару минут хоккеисты потолкались у бортов, и вот он, очередной опасный момент. Ник Бэйлен набрасывал от борта, шайба срикошетила от клюшки партнёра и полетела вверх.

1 мин — Первый опасный момент у ворот гостей. Понтус Оберг бросал с кистей с близкого расстояния, но Харри Сятери отбил.

1 мин — Новосибирцы выиграли стартовое вбрасывание матча. Тут же остановка и небольшое выяснение отношений между Сергеем Калининым и Юусо Пусстиненом.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Команды на льду. Звучит гимн россии, после которого начнётся игра.

Стартовые составы команд. У «Трактора» дебютирует Даниил Ильин. Форвард заявлен в четвёртое звено. Также в составе — Станислав Гареев и Артём Шварёв. А вот Игоря Полыгалова, как и Игоря Исаева и Дмитрия Огурцова, сегодня не будет. В воротах игру начнёт Роман Вилл.









Привет, любители хоккея! Мы снова на арене «Трактор»!

Здесь сегодня, 11 декабря, челябинцы примут «Сибирь» из Новосибирска. Команды проведут второй очный матч в текущем сезоне. Предыдущая встреча прошла в Новосибирске и завершилась победой сегодняшних гостей 3:1. Как сложится этот матч? Узнаем вместе. Начало - в 19:00 по челябинскому времени.