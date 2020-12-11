2:0
МАТЧ ОКОНЧЕН.
КОНЕЦ МАТЧА.
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
60 мин — Звучит финальная сирена, победа «Трактора»!
60 мин — Не дают челябинцы создать опасности гостям. В итоге перехват от Авцина с попыткой попасть в пустые — мимо;
ПУСТЫЕ ВОРОТА У «СИБИРИ»
ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
58 мин — Хохлов выскочил со скамейки и полетел с шайбой в направлении ворот челябинцев. Игрок новосибирцев бросил на сближении — Вилл спасает!
«СИБИРЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
58 мин — Шикарнейший момент у Основина! Гика вывел его на бросок по чистом льду, Вячеслав ударил с колена, но Сятери вновь спас гостей!
57 мин — Без опасных моментов прошла первая минута большинства.
УДАЛЕНИЕ. ЗА задержку клюшкой на 2 минуты наказан Илья Хохлов, команда «Сибирь».
55 мин — А вот и «Сибирь» включила позиционное нападение. Несколько неприятных попыток от новосибирцев — справляется защита «Трактора».
54 мин — Выход 2 в 1 от Косова и Авцина! Ярослав пасует на Александра, тот переигрывает голкипера гостей и отдаёт обратную передачу уже на пустой угол, но слишком сильно и в итоге Косов не смог забить.
53 мин — Седлак отдал шикарный пас Основину, после которого Вячеслав бросил с неудобной руки, однако Сятери вовремя переместился и не дал случиться третьему голу.
51 мин — Две попытки от Руслана Карлина. Первая заканчивается попаданием шайбы в борт, а со второй без особых проблем справляется Сятери.
50 мин — Карпухин мощно зарядил по верху — шайба попала в защитника гостей.
48 мин — Илья Хозлов в падении угрожал воротам «Трактора» — мимо пошла шайба.
47 мин — Игрок «Сибири» воспользовался брешью в обороне челябинцев и убежал 1 на 1 с воротами. Бросок низом, но тащит Вилл!
46 мин — Пушку зарядил Бэйлен от синей линии. Седлак на пятачке подставлял клюшку под рикошет, но вместо ворот шайба в который раз улетела в заградительную сетку.
45 мин — А вот в следующей атаки опасно бросил Пуустинен, но видел момент Роман Вилл и без труда накрыл шайбу.
45 мин — Ошибка Ильина в своей зоне привела к небольшому штурму от гостей, но создать опасность им не удалось.
44 мин — Бросок и добивание по воротам Сятери — в игре голкипер «Сибири».
42 мин — Отличный момент был у Подкорытова, но в последний момент сорвалась шайба с крюка!
41 мин — Стартовое вбрасывание осталось за челябинцами.
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
Статистика матча после двух периодов: Броски: 35-28; Броски в створ: 15-16; Голы: 2-0; Вбрасывания: 21-17; Блокированные броски: 5-9; Силовые приемы: 9-11; Время в атаке: 07:31-05:14; Штраф: 2-4.
Статистика второго периода: Броски: 20-18; Броски в створ: 11-10; Голы: 2-0; Вбрасывания: 10-12; Блокированные броски: 3-5; Силовые приемы: 4-10; Время в атаке: 03:27-03:18; Штраф: 2-2.
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.
39 мин — Пожарят хоккеисты «Трактора» в своей зоне. В итоге Руохомаа имел стопроцентный момент, но не попал даже в створ.
39 мин — Седлак, с кистей, мощно, но шайба попала в клюшку Тимашову, а после — полетела за пределы поля.
«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
38 мин — А вот сейчас в зоне «Трактора» очень опасно! Шайба скакала по пятачку, щатем отошла Олегу Ли6 который зарядил со средней дистанции, но Ромааааааан Вилллллл затащил!
37 мин — Челябинцы не только ничего не дают сделать гостям в большинстве, но и создают моменты сами! Седлак очень сильно пулял по воротам Сятери с чистого льда — мимо штанги прошла шайба.
УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Олег Евенко, команда «Трактор».
35 мин — Немного успокоилась игра в последние пару минут. Команды перешли к активной игре у бортов, не даваяя друг другу пространства для опасных моментов.
33 мин — Атака новосибирцев. Романцев из-под защитника — шайба летит мимо.
«СИБИРЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
ГОЛ! Шайбу забросил Александр Авцин, команда «Трактор».
31 мин — Тут же реализуют челябинцы. Александр Авцин ловит отскок на пятачке и заряжает пушку прямо за спину Сятери!
УДАЛЕНИЕ. За задержку клюшкой на 2 минуты удалён Ярослав Хабаров, команда «Сибирь».
31 мин — Отлично подловил отскок Гика и мог забить второй, но чеха свалили при попытке броска.
30 мин — Жара у ворот «Трактора». Йокипакка опасно с близкого расстояния — Вилл отбил. Затем Романцев практически сразу же с кистей – штанга спасает «Трактор»!
29 мин — Даниил Ильин передаёт привет Форвард совершил сольный проход от борта к воротам, почти переиграл Сятери, но не смог перебросить щиток финского голкипера «Сибири», который распластался на льду и спас свою команду от второго гола.
27 мин — Небольшую позиционную атаку устроили челябинцы. Она закончилась остановкой игры, после которой Алексей Бывальцев и Николай Тимашов начали выяснять отношения. Дело почти дошло до драки, но вовремя вмешались арбитры.
26 мин — Авцин сразу со входа в зону — щитками отбивает сятери.
25 мин — Завелись челябинцы! Теперь уже Кравцов бросал с кистей по чистому льду — шайба полетела выше.
ГОЛ! Шайбу забросил Сергей Калинин, команда «Трактор».
24 мин — А теперь уже «Трактор» отвечает своей атакой. Оберг от лицевого борта протаскивает шайбу на пятачок и пытается «с мясом» занести её. Снаряд останавливается прямо на ленточке, а оттуда в ворота его переправляет Сергей Калинин!
24 мин — Виктор Комаров со входа в зону попадает в перекладину! Очень опасно было сейчас!
23 мин — Через вброс начали играть челябинцы. Шайба недолго побывала в зоне гостей, а после игра переместилась на противоположную сторону.
22 мин — Момент у ворот «Трактора». Ефим Гуркин отдал пас на пятачок, где стоял Юусо Пуустинен. Финн пробивал буквально с сантиметров, но Вилл в падении спас челябинцев от гола!
21 мин — Челябинцы выиграли стартовое вбрасывание.
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.
Статистика первого периода: Броски: 15-10; Броски в створ: 4-6; Голы: 0-0; Вбрасывания: 11-5; Блокированные броски: 2-4; Силовые приемы: 5-1; Время в атаке: 04:04-01:56; Штраф: 0-2.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
20 мин — Без опасных моментов прошла последняя минута первого периода. Звучит сирена, команды уходят на перерыв.
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
19 мин — Очень опасно выходили в атаку два игрока «Сибири». Дело почти начало принимать серьёзные масштабы, но тут лайнсмен свистнул положение «Вне игры».
18 мин — Юрки Йокипакка заряжал от синей линии — Роман Вилл вновь в игре и вновь надёжен.
17 мин — У «Трактора» отвечает Подкорытов. Александр от борта летел к воротам, но пробить Сятери в упор он не смог.
16 мин — Руохомаа и Пуустинен устроили перепасовку накоротке в зоне атаки, однако до броска дело не дошло.
«СИБИРЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
15 мин — И вновь позиционная атака, но на этот раз шайба доставлена на пятачок, где её пытались занести в ворота с лёту, однако новосибирцы выбили её.
14 мин — Первая смена большинства «чёрно-белых» прошла в перепасовке по периметру зоны. Виталий Кравцов завершил её броском, который ушёл далеко от ворот и чуть не попал в судью.
УДАЛЕНИЕ. За толчок соперника клюшкой на 2 минуты наказан Данил Романцев, команда «Сибирь».
13 мин — И вновь Оберг очень активен в атаке. Форвард «Трактора» получил пас на синей линии, но потерял шайбу. Однако затем именно на нём сфолил Даниил Романцев.
10 мин — Понтус Оберг и его попытка броска из-под защитника. Шайба попадает в конёк игроку «Сибири» и улетает ввысь, за пределы поля.
10 мин — Оооолллег Евенко!! Защитник очень мощно зарядил от синей линии, но попал в штангу! Очень опасно!
9 мин — Дмитрий Алексеев заряжает прямой наброс от синей линии. Сятери видит примерно абсолютно всё и отбивает.
8 мин — Александр Шаров в одиночку прорвался к воротам Вилла, бросил, но Роман остановил шайбу.
7 мин — Ррррроманн Вилл вступает в игру! Голкипер встал на пути между воротами и шайбой, пущенной Ильёй Хохловым и получил овации от зрителей.
6 мин — Очень активен в атаке Ярослав Косов. Форвард в одиночку создал напряжённость в зоне «Сибири», которая, увы для челябинских болельщиков, голом не закончилась.
5 мин — А вот и новосибирцы активизировались. Пуустинен прорывался к воротам Вилла, но был остановлен Томашем Гикой.
3 мин — Пару минут хоккеисты потолкались у бортов, и вот он, очередной опасный момент. Ник Бэйлен набрасывал от борта, шайба срикошетила от клюшки партнёра и полетела вверх.
1 мин — Первый опасный момент у ворот гостей. Понтус Оберг бросал с кистей с близкого расстояния, но Харри Сятери отбил.
1 мин — Новосибирцы выиграли стартовое вбрасывание матча. Тут же остановка и небольшое выяснение отношений между Сергеем Калининым и Юусо Пусстиненом.
НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
НАЧАЛО МАТЧА.
Команды на льду. Звучит гимн россии, после которого начнётся игра.
Стартовые составы команд. У «Трактора» дебютирует Даниил Ильин. Форвард заявлен в четвёртое звено. Также в составе — Станислав Гареев и Артём Шварёв. А вот Игоря Полыгалова, как и Игоря Исаева и Дмитрия Огурцова, сегодня не будет. В воротах игру начнёт Роман Вилл.
Привет, любители хоккея! Мы снова на арене «Трактор»!
Здесь сегодня, 11 декабря, челябинцы примут «Сибирь» из Новосибирска. Команды проведут второй очный матч в текущем сезоне. Предыдущая встреча прошла в Новосибирске и завершилась победой сегодняшних гостей 3:1. Как сложится этот матч? Узнаем вместе. Начало - в 19:00 по челябинскому времени.