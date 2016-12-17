КХЛ. «Медвешчак» vs «Трактор». Online-репортаж

МАТЧ ОКОНЧЕН
Game summary: Shots: 82-49 ; Shots on goal: 43-30 ; Goals: 2-3 ; Faceoffs won: 37-28 ; Blocked shots: 7-20 ; Hits: 13-14 ; Foul against: 5-3 ; Penalty in minutes: 12-14
Stats of 3rd period: Shots: 38-10 ; Shots on goal: 18-8 ; Goals: 1-3 ; Faceoffs won: 11-14 ; Blocked shots: 0-8 ; Hits: 1-2 ; Foul against: 3-0 ; Penalty in minutes: 0-6
КОНЕЦ МАТЧА
60 мин – ПАРЕ бросает мимо, звучит сирена! Победа "Трактора"! Сразу после сигнала об окончании матча завязалась драка между Якуценей и Паре. Максим вмял в лед бывшего партнера, ни единого шанса у того не было!
60 мин – Удалось выбросить шайбу, 30 секунд.
60 мин – Шайба вылезла на "пятак" Демченко после прохода Паре, Василий ее прижал. Лучший сегодня в составе "Медвешчака" Франсис Паре.
60 мин – "Медвешчак" берет тайм-аут.
60 мин – Крейчик потерял шайбу, Зиновьев поразил ворота, но они уже были сдвинуты.
59 мин – Черников не попал в пустые!
59 мин – Вшестером "Медвешчак", в своей зоне хорваты.
59 мин – Макинтайр поглядывает на скамейку.
58 мин – Демченко спасает щитками, пятый игрок "Трактора" на льду, в равных составах команды.
57 мин – Шайбу "Медвешчака" переписали на Паре, Жиру ее не задел.
Удаление. Трактор. 7. Денисов Владимир 2 мин. Подножка
57 мин – Игроки "Трактора", получая шайбу, сразу же выбрасывают ее в сторону ворот Макинтайра. Стараются играть максимально просто и эффективно. Давление "Медвешчака" не спадает.
56 мин – Паре на огромной скорости бежал к воротам, его зацепил Денисов. Очередное удаление у Денисова. Еще 2 минуты меньшинства у "Трактора".
56 мин – Очень высокий прессинг демонстрирует "Медвешчак".
55 мин – Демченко прижимает шайбу ко льду, вбрасывание в зоне "Трактора".
55 мин – Чуть более 5 минут до конца матча, ничего еще не ясно. "Медвешчак" очень много атакует и создает момент, "Трактор" прижался к воротам.
54 мин – Климонтов самоотверженно стелится под броски. Дважды за минуту спас.
54 мин – Валидольные минуты начались для всех челябинских болельщиков.
Изменение счета: Медвешчак. 12. Жиру Александр. Ассистенты: 91. Паре Франсис. В большинстве.
53 мин – ГОЛ! Вновь "Медвешчак" легко встал в чужой зоне и устроил перепас, в конце концов запихав шайбу в ворота.
Удаление. Трактор. 7. Денисов Владимир 2 мин. Толчок на борт
52 мин – Еще одно удаление у "Трактора". Владимир Денисов вновь отправил соперника в борт, на сей раз правила нарушил.
51 мин – Хороший момент упускает Батлер, и пятый игрок "Трактора" выходит на лед.
Изменение счета: Трактор. 42. Шаров Александр. Ассистенты: 41. Рой Дерек. В меньшинстве.
51 мин – ГООООООООООООООООООООООООООООЛ! В МЕНЬШИНСТВЕ! В ПЯТЫЙ РАЗ! Убежали 2 в 1, шайбу получил Шаров и не оставил сопернику ни единого шанса, вколотив ее под перекладину. Передача на счету Дерека Роя.
50 мин – Встали загребцы в зоне, но упустили шайбу и контратаку.
50 мин – УДАЛЕНИЕ у "Трактора". Белов сфолил на Хедберге, тяжелые 2 минуты предстоят челябинцам. Вынужден был нарушать Николай.
49 мин – ДЕМЧЕНКО СПАСАЕТ! Еще один опасный бросок от Гальярди, но он целил в ближний угол, а тот был целиком и полностью занят Василием.
49 мин – Денисов вмял Лессио в борт, игрок хорватского клуба схватился за голову, а затем с огромным трудом укатился на смену. Крепко ему досталось.
48 мин – Кручинин выходил с Якуценей на ворота, взял игру на себя, вышел в центр и бросил. Был рикошет, шайба прошла мимо.
47 мин – Демченко отбил перед собой после броска Лессио, там подстраховали защитники.
47 мин – Бросок в сторону ворот от синей линии, Демченко поймал без труда, вбрасывание в зоне "Трактора".
46 мин – В атаке "Медвешчак", челябинцы оборонялись самоотверженно и выбросили шайбу.
46 мин – Нервозность на льду, команды минуту не могли разыграть вбрасывание.
46 мин – Демченко прижал шайбу, получил клюшкой, после чего за партнера вступился Щехура. Завязалась потасовка.
45 мин – Открытая игра пошла в обе стороны, быстро команды проходят среднюю зону.
44 мин – Ответная атака "Медвешчака" вышла довольно опасной, но спас Василий Демченко. Неожиданно соперник выбил шайбу у Черникова, та полетела в створ, но голкипер был готов.
44 мин – Продолжает давить "Трактор".
Изменение счета: Трактор. 47. Петров Алексей. Ассистенты: 28. Якуценя Максим, 78. Кручинин Алексей. В равенстве.
43 мин – ГОООООООООООООООООООЛ! ВОТ ЭТО НАЧАЛО! Вперед выходит "Трактор"! С острого угла поразили ворота Макинтайра! Отличился Алексей Петров.
Изменение счета: Трактор. 41. Рой Дерек. Ассистенты: 66. Новотны Иржи, 28. Якуценя Максим. В равенстве.
42 мин – ГОООООООООЛ! Успел пятый игрок "Медвешчака" выйти на лед, но добежать до ворот не успел. Дерек Рой делает точный бросок, добив шайбу в сетку! 1:1, есть еще время, чтобы вырвать победу!
41 мин – Удалось челябинцам встать в зоне, но до броска дело не дошло. Полторы минуты численного преимущества позади.
41 мин – Шайба у "Трактора", он в большинстве.
НАЧАЛСЯ ТРЕТИЙ ПЕРИОД
Stats of 2nd period: Shots: 17-25 ; Shots on goal: 8-12 ; Goals: 0-0 ; Faceoffs won: 9-11 ; Blocked shots: 7-8 ; Hits: 6-6 ; Foul against: 1-2 ; Penalty in minutes: 4-2
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ВОПРОС: Что и насколько лет в Челябинске появилось раньше – фигурное катание или "Трактор"? Присылайте в ответе не только ваш вариант, но и сколько лет у них разницы в формате "Появился раньше ЧТО-ТО на СТОЛЬКО-то лет"! Все ответы шлите на почтовый адрес 1obl@1obl.ru, указав в теме письма "Чемпионат России".
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА
40 мин – Звучит сирена, второй перерыв.
40 мин – Петров в очередной раз бросает точно в защитника и едва не получает атаку на свои ворота.
40 мин – Удаление у "Медвешчака" на последних секундах. Ларкин наказан на 2 минуты.
40 мин – Последняя минута второго периода. Якуценя набрасывал на "пятак", где маячил Щехура, но шайба дошла прямиком до Макинтайра.
39 мин – ЕЩЕ МОМЕНТ! Гальярди бросал в ближний, после того, как в чужой зоне загребцы отвоевали шайбу. Хлесткий вышел бросок, но Демченко закрыл ближнюю штангу и поймал снаряд.
38 мин – Опасный ответ "Медвешчака", шайба шла вдоль лицевой, но никто клюшку не подставил.
37 мин – И еще одну роскошную атаку провело звено Роя, но Макинтайр делает все, чтобы стать игроком матча.
37 мин – МАКИНТАЙР! С убойной позиции бросал Денисов, голкипер "Медвешчака" в полнейшем порядке!
37 мин – Кручинин рвался вперед, резко изменил направление, крутанув Крейчика, и бросил. Рикошет и шайба проходит мимо.
35 мин – Новотны с кистей бросил, шайба отлетела к партнеру, не удалось добить. Неплохой отрезок матча провели челябинцы, создали несколько действительно острых моментов.
34 мин – Шайба вынырнула из толпы игроков прямо перед Демченко, он не растерялся и прижал ее ко льду.
34 мин – Кручинин мчался вперед, но упустил шайбу и врезался в арбитра.
33 мин – Пеньковский ракетой пролетел по флангу, вывел Денисова, но тот с броском сплоховал – бросил точно в голкипера. Очень здорово себя сейчас проявил Артем.
32 мин – ДЕМЧЕНКО! Спас при выходе 1 на 1, не стал сближаться форвард, сразу бросил – Вася плечом вытащил.
32 мин – ОПАСНО! Шаров катил на "пятак, там по парящей шайбы бил Рой, но шайба прошла сильно мимо ворот. Технически очень сложный прием он исполнял, немного не удалось, был бы шедевр.
31 мин – Очень близки были челябинцы к тому, чтобы пропустить еще раз. Откровенно простили их загребцы.
30 мин – Сразу серия очень острых моментов у ворот Демченко, в поте лица трудится голкипер, также как и его партнеры. Денисову пришлось стелиться под шайбу в одной из попыток "Медвешчака". Что он самоотверженно и сделал – спас ворота.
29 мин – Дисциплинированно обороняются игроки из Челябинска.
28 мин – Выиграли вбрасывание хозяева и сразу же встали чужой зоне. Но ненадолго, "Трактор" отбросился.
Удаление. Трактор. 96. Зиновьев Илья 2 мин. Подножка
28 мин – Не удалось ничего сделать в большинстве "Трактору". Были шансы, моменты, но их не реализовали челябинцы. А сейчас остаются в меньшистве. УДАЛЕНИЕ у "черно-белых", наказан Зиновьев.
27 мин – Геноуэй едва не отличился в меньшинстве. Спас Демченко.
27 мин – Долго пытались войти в зону игроки "Трактора". Когда это удалось, игру на себя взял Климонтов. Он мощно бросил, но точно по центру, голкипер справился.
Удаление. Медвешчак. 57. Безина Горан 2 мин. Удар клюшкой
26 мин – Черников вывел на бросок Новотны, но тот попал точно в Макинтайра. Ему мешался Безина, и через секунду прозвучал свисток. Безина удален, у "Трактора" большинство.
25 мн – ОПАСНО! Ти Джей Гальярди получил передачу от Паре и со свободного льда выцеливал пустой угол. Но Демченко он не перехитрил, Василий сначала отбил, а затем прижал шайбу.
25 мин – Крепко досталось Кручинину. Он уже отдал пас, когда его катком вмял в борт соперник. Алексей отряхнулся и продолжил играть.
24 мин – Якуценя обрезал соперника на чужой синей, вошел в зону, выждал момент и отдал Кольцову, но у Кирилла бросок откровенно не вышел.
23 мин – Демченко спасает! Довольно много приходится работы на его долю в начале второго периода, в атаке у "Трактора" пока не слишком клеится.
22 мин – Шайба "парашютом" отправляли в сторону Демченко, он с ней без проблем справился.
22 мин – Кольцов запускал Шарова в зону, тот прошел по борту за ворота, а там его накрыли и шайбу забрали.
21 мин – Первое вбрасывание второго периода осталось за "Трактором", и сразу возник опаснейший момент. Щехуру вывели на убойную позицию, он, не задумываясь, щелкнул, но Макинтайр среагировал.
МАТЧ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Stats of 1st period: Shots: 27-13 ; Shots on goal: 17-10 ; Goals: 1-0 ; Faceoffs won: 17-3 ; Blocked shots: 0-5 ; Hits: 6-6 ; Foul against: 1-1 ; Penalty in minutes: 4-4
Вот так, по мнению болельщиков, выглядит сегодняший матч.
@KHL_MedvescakZG @HCTraktor1947 Go get 'em Bears!pic.twitter.com/Qbl2WMH9Jk— DokOhm (@DokOhm) 19 декабря 2016 г.
ПЕРЕРЫВ
20 мин – Сирена застала Якуценю в атаке, первый перерыв.
20 мин – Завершилось меньшинство у "Трактора", устояли в очередной раз, но было действительно жарко в зоне челябинцев.
19 мин – ОПАСНО! Безина был прямо перед воротами и пытался попасть по летящей шайбе, чтобы переправить ее в створ. Махнул мимо.
19 мин – Очень легко и быстро "Медвечшак" встал в чужую зону. Шайба быстро ходила между игроками, дело дошло до броска, выручил Демченко.
Удаление. Трактор. 16. Шинин Александр 2 мин. Удар клюшкой
18 мин – Теперь удаление со стороны "Трактора". Шинин зарядил сопернику по рукам, мешая бросить прямо по центру ворот. Фол оправданный, нарушение было на Паре.
18 мин – В равных составах команды.
17 мин – Кольцов вывел Новотны 1 на 1, но тот не сумел переиграть голкипера.
17 мин – 30 секунд большинства осталось.
16 мин – Классно вошли в зону, почти встали, но Рой отдал очень неловкую передачу – шайба скакала и выпрыгнула из зоны.
16 мин – Пестунов лез в угол, но его втроем остановили, а поддержки совсем не было.
Удаление. Медвешчак. 14. Лессио Лукас 2 мин. Задержка клюшкой
15 мин – Петров завозился, потерял шайбу, отобрал, и его уронили на лед. Удаление у "Медвешчка". Алексей Петров сегодня играет в очень серьезной защите, это последствия драки в прошлой встрече.
15 мин – Махбод зряче бросал в дальний нижний угол, Демченко среагировал и выставил щиток. Очень много моментов в обе стороны.
14 мин – Рой пытался убежать в атаку, но его встретили очень мощно и атлетично, впечатав в борт. Дерек в порядке, продолжает игру.
14 мин – ОПАСНО! В дальнюю "девятку" бросал Якуценя, кулаком спас голкипер. Он же выручил на добивании.
13 мин – После броска Геноуэя в игру вступил Демченко, он отбил шайбу, первым на ней был Бородкин.
12 мин – Игра сместилась в центральную зону, больше шайбой владеет "Медвешчак", но испытывает проблемы со входом с зону.
12 мин – Еще одна ненужная обрезка, едва не пропустили второй гол в свои ворота челябинцы.
11 мин – Бросил Дерек Рой очень опасно, но не попал, а добить не дали.
10 мин – И еще один опасный момент у ворот "Трактора". Лессио обыграл и бросил, не попал в створ.
Удаление. Трактор. 85. Афонасьевский Семён 2 мин. Грубость
Удаление. Медвешчак. 10. Заношки Томислав 2 мин. Грубость
9 мин – Первое удаление, сразу обоюдное. Наказаны Заноски и Афонасьевский за грубость.
Изменение счета: Медвешчак. 86. Мертл Томаш. Ассистенты: 89. Катич Марк. В равенстве.
9 мин – Ошибка при выходе из зоны. Неточная передача, бросок, подставление от Мертла, и счет 1:0 в пользу хозяев. А ошибка-то была детская, шайбу выводили челябинцы через "пятак". Такое в КХЛ не прощают.
9 мин – Мертл выбрал вбрасывание, отдал на партнера, тот сразу бросил, но был заблокирован бросок.
9 мин – ОПАСНО! Пестунов классно убрал и отдал на Шарова, который был на оперативном просторе. Александр прицельно бросал в открытый пустой угол, но чуть-чуть не попал, шайба всколыхнула сетку, но с внешней стороны. Увы.
8 мин – Щехура простреливал, Паре едва не срезал в свои ворота. Мог помочь своим бывшим партнерам.
6 мин – Парлетт убежал в контратаку и дважды бросил. Сначала выручил Демченко, затем шайба прошла мимо. А за момент до этого, вдвоем уходили Климонтов и Зиновьев. Илья пожадничал, полез в обводку и не пролез.
5 мин – Еще одна неплохая атака была у "Трактора". Кольцов технично поймал шайбу, сам продвинулся и бросил. Добить не удалось.
5 мин – Показательный момент – Кручинин легко убежал, отдал пас на Якуценю, а тот "на платке" накрутил двоих и вылез из-за ворот на ударную позицию. Вот только прицельно ему бросить не позволили, а прошел он мастерски.
4 мин – На "пятаке" тащили шайбу игроки из Загреба, но челябинцы отбились.
3 мин – Много игры в тело от "Медвешчака" уже на первых минутах. Толчки, выставленные части тела, очень плотно и "кусаче" играют.
3 мин – Опасный момент у хозяев – щелчок от Ларкина, спас Василий.
2 мин – Вброс в зону, но шайба пошла точно в ворота и стала легкой добычей Макинтайра. Черников мчался, надеясь на добивание, но шанса ему такого не дали. Александр по-джентельменски не стал посыпать голкипера стружкой.
2 мин – Мощный бросок после неразберихи в зоне "Трактора", шайба с огромной скоростью врезается в закругление. Повезло, что не попал в створ хорватский игрок.
1 мин – Кручинин накидывал шайбу на ворота, там дежурил Якуценя, но по парящей шайбе не попал. Первый опасный момент за "Трактором".
1 мин – Щехура был традиционно на "точке", на сей раз он вбрасывание проиграл. Сразу же последовала атака "Медвешчака", после вброса в зону шайбу прижал Вася Демченко.
ИГРА НАЧАЛАСЬ
Перед матчем – Анвар Рафаилович сделал минимальные изменения по сравнению с прошлым победным матчем против "Адмирала". Попали в заявку Сентюрин и Шолохов вместо Губарева и Кравцова. Первые три звена без изменений. Разве что, Василий Демченко поменял Павла Францоуза, который играл в Москве на Кубке Первого канала. У "Медвешчака" Болдюк на трибуне, Гарнетт в запасе. На льду из старых знакомых только Паре.
СОСТАВЫ КОМАНД:
"Медвешчак", Загреб:
1-я: Парлетт – Катич, Гальярди – Паре – Батлер;
2-я: Крейчик-Безина, Глумак-Хедберг-Мертл;
3-я: Ларкин-Смит, Геноуэй-Жиру-Лессио;
4-я: Махбод-Заношки-Перкович.
Вратари : Макинтайр, Гарнетт
"Трактор", Челябинск :
1-я: Белов – Бородкин, Кручинин – Щехура – Якуценя;
2-я: Кольцов – Денисов (А), Шаров-Пестунов (А) – Рой;
3-я: Шинин (К) – Климонтов, Черников – Новотны – Зиновьев;
4-я: Петров, Сентюрин – Пеньковский – Афонасьевский, Шолохов.
Вратари : Демченко, Францоуз
Перед матчем – Всех читателей текстового репортажа ожидает сюрприз. В перерыве после 2-го периода будет задан вопрос, если вы в числе первых пришлете верный ответ на почту 1obl@1obl.ru, указав в теме письма «Чемпионат России», получите билеты на Чемпионат России по фигурному катанию, на короткую программу мужчин. Участвуйте и побеждайте!
Перед матчем – "Трактор" сегодня имеет реальный шанс взобраться на 4-е место на Востоке. Для этого нужно победить "Медвечшак". Хорваты сейчас явно не на подъеме, из последних 7 игр они проиграли 6, а их оборона трещит по швам – больше шайб пропустили только игроки "Слована". "Трактор" же до перерыва набрал отличный ход, победил 5 соперников из 6, уступив только "Йокериту" в овертайме. Подробнее о предматчевых раскладах читайте в нашем анонсе.
Добрый вечер, уважаемые болельщики и любители хоккея! Сайт "Первый областной" представляет традиционный online-репортаж хоккейного матча с участием "Трактора". Сегодня в соперниках "Медвешчак", игра проходит в Загребе.