«Трактор» впервые смог одолеть «Йокерит» в Финляндии

Челябинцы продолжают победную серию игр.

Вечером 16 ноября в Хельсинки прошёл матч регулярного чемпионата КХЛ, где местный «Йокерит» принимал на своём льду челябинский «Трактор».

Для челябинцев это был второй выездной матч подряд. При этом начали они игру агрессивно, применяя силовые приёмы. Только ко второй двадцатиминутке хозяева льда начали «нагружать» своих соперников. Благодаря этому «Йокерит» дважды заработал себе численное большинство и одно из них смогли реализовать. Случилось это на 28-й минуте игры — Ессе Йоэнсуу сумел «пробить» вратаря «Трактора» Романа Вилла. Хотя тренерский штаб челябинцев взял запрос на предмет правильности взятия ворот. Только после видеопросмотра было определено, что это был хороший гол.

Чудесным образом «Трактор» смог отыграться во второй половине третьего периода. За две с половиной минуты челябинцы сумели забросить в сетку ворот Андерса Линдбека три шайбы. Сначала отличился защитник Станислав Гареев, затем нападающий Ярослав Косов и финальную точку поставил форвард Вячеслав Основин.

«Йокерит» пытался отыграться после такой быстрой серии голов. За две минуты до конца они заменили вратаря на шестого полевого игрока. Только затем финны получили ещё удаление. Поэтому ответить «Трактору» в этом матче они больше не смогли. Как итог — первая победа «чёрно-белых» на льду арены в Финляндии и четвёртая подряд в серии игр регулярного чемпионата КХЛ.

Следующую, завершающую в этой выездной серии, игру челябинцы проведут в Санкт-Петербурге. 18 ноября они сыграют против СКА.

«Йокерит» (Хельсинки) 1:3 «Трактор» (Челябинск) (0:0, 1:0, 0:3)

Голы:

27:43 Ессе Йоэнсуу, «Йокерит», 1:0

48:53 Станислав Гареев, «Трактор», 1:1

50:12 Ярослав Косов, «Трактор», 1:2

51:32 Вячеслав Основин, «Трактор», 1:3

Статистика матча: Броски: 39-46; Броски в створ: 26-26; Голы: 1-3; Вбрасывания: 24-26; Блокированные броски: 10-5; Силовые приёмы: 18-16; Время в атаке: 11:38-10:10; Штраф: 10-8.