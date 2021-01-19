«Трактор» во второй раз в сезоне уступил «Авангарду». Фоторепортаж

В составе «черно-белых» отличились Вячеслав Основин и Ник Бэйлен

Челябинский «Трактор» проиграл впервые в текущей домашней серии. Команда Анвара Гатиятулина уступила омскому «Авангарду» со счетом 2:3.



Начало матча получилось обескураживающим для челябинцев. Уже на 53-й секунде встречи Денис Зернов с передачи Ильи Ковальчука открыл счет в матче. Затем «Трактор» устроил несколько позиционных атак, которые не увенчались успехом, но в итоге омичи забили второй гол. Отличился Алексей Береглазов. Тренерский штаб «черно-белых» взял запрос на помеху вратарю, однако судьи, после небольшой консультации, засчитали гол.

На старте второго периода челябинцы упустили очередную атаку 3 в 1, которая вновь вылилась в пропущенный гол. Отличился Наиль Якупов. По ходу игры у ворот обеих команд то и дело возникали опасные моменты, реализовать один из них удалось Вячеславу Основину. Форвард «Трактора» за четыре секунды до конца периода получил пас из-за ворот и точным кистевым броском отыграл одну шайбу.

Еще одну шайбу «Трактору» удалось забросить в стартовые пять минут третьего периода. В атаке сходу после паса Лукаша Седлака отличился Ник Бэйлен. По ходу оставшегося времени челябинцы пытались сравнять счет и даже сняли вратаря в концовке, но «Авангард» не дал «черно-белым» уравнять цифры на табло. Итоговый счет встречи — 3:2, победа «Авангарда».

Следующий матч «Трактор» вновь проведет на своей площадке. Соперником «черно-белых» станет «Салават Юлаев». Игрой против уфимцев челябинцы завершат четырехматчевую домашнюю серию. Противостояние «Трактора» и «Салавата Юлаева» в прямом эфире покажет медиахолдинг «Первый областной».

«Трактор» (Челябинск) 2:3 «Авангард» (Омск) (0:2; 1:1; 1:0)

Голы:

00:53. Денис Зернов, «Авангард», 0:1 (ассистенты: Илья Ковальчук; в равенстве)

11:08. Алексей Береглазов, «Авангард», 0:2 (ассистенты: Павел Дедунов; в равенстве)

21:11. Наиль Якупов, «Авангард», 0:3 (ассистенты: Илья Ковальчук, Максим Чудинов; в равенстве)

39:56. Вячеслав Основин, «Трактор», 1:3 (ассистенты: Томаш Гика, Виталий Кравцов; в большинстве)

44:17. Ник Бэйлен, «Трактор», 2:3 (ассистенты: Лукаш Седлак, Томаш Гика; в равенстве)

Статистика матча: Броски: 74-34; Броски в створ: 29-17; Голы: 2-3; Вбрасывания: 16-29; Блокированные броски: 6-28; Силовые приемы: 18-11; Время в атаке: 17:08-07:40; Штраф: 4-10.