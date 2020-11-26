«Трактор» вновь попытается обыграть «Автомобилист» из Екатеринбурга

Текстовая трансляция матча.

2:2



ВТОРОЙ ПЕРЕРЫВ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №55 Ник Бэйлен, грубость, 2 мин.

40 мин — Бэйлен нашел для пкрасивый!ередачи шайбы Томаша Гику, но у того снаряд сошел с крюка. Какой же момент мог быть

39 мин — Отскакивала шайба возле ворот челябинцев. Не поспевал даже за ней взглядом Иван Федотов.

38 мин — Щелкнул Ник Бэйлен в дальний угол ворот. Уверенно забирает ловушкой шайбу Владимир Галкин.

37 мин — Задерживает шайбу Иван Федотов после несильного броска от игрока «Автомобилиста».

36 мин — Калинин делал прострельный пас — Галкин подставил щитки и шайба прошмыгнула мимо.

35 мин — Бросок с отскоком от екатеринбуржцев — отбивает шайбу Иван Федотов.

34 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №38 Томаш Гика (№11 Лукаш Седлак, №74 Виталий Кравцов)

34 мин — Набрасывал шайбу Илья Карпухин, после чего игроки Авто вывели ее из зоны атаки.

33 мин — Немного потерялись челябинцы. Начались проблемы в пасах друг другу.

31 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

31 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Автомобилист» №18 Георгий Белоусов (№13 Павел Дацюк, №15 Анатолий Голышев)





31 мин — Бросок верхом от игроков Авто читался Федотовым, который без проблем отбил шайбу.

30 мин — Чудо спасло сейчас челябинцев! Шайба попала в штангу после убойного броска Макеева! Очень повезло

30 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №16 Игорь Полыгалов, подножка, 2 мин.

29 мин — Стоял на пятаке Сергей Калинин, ждал передачу, совершил ее Вячеслав Основин... Но капитан челябинцев не попал по шайбе из самой выгодной позиции.

28 мин — Не дают бросить Куликову защитники «Трактора». Даже по шайбе не попал игрок.

27 мин — Принимает решение не рисковать Владимир Галкин, который принимает легкую шайбу, тем самым останавливая игру.

26 мин — Полыгалов замечательно накрутил защитников и бросил выше ворот, шайба прошмыгнула мимо. Затем олтичный момент у Седлака — чудеса сотворил Владимир Галкин.

25 мин — У Пилута сейчас не получилось сделать передачу на партнеров — все доступные игроки черно-белых были заблокированы.

24 мин — Вывели шайбу в зону атаки игроки «Автомобилиста». Но до броска не сумели довести.

23 мин — Два момента подряд у Ника Бэйлена и оба раза не попадал защитник в створ ворот.

22 мин — Что сейчас творили игроки Авто! Холланд пытался обыграть Ивана, а в итоге повалил его и даже своим коньком оказался поверх головы голкипера.

22 мин — Станислав Гареев бросал в ближний угол ворот. Чуть неточно.

21 мин — Сильная борьба у борта развернулась за шайбу. Снаряд все никак не хотел идти под клюшки.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Вот вам немного фото от нашего корреспондента:









Статистика 1-го периода: Броски: 30-14 ; Броски в створ: 17-5 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 12-12 ; Блокированные броски: 3-5 ; Силовые приемы: 3-6 ; Время в атаке: 06:09-02:09 ; Штраф: 2-6



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Авцин пытался обыграть защитников и голкипера. Не получается это у игрока «Трактора».

19 мин — Не хватает немного точности челябинцам во время бросков. Шайбы либо ловит вратарь, либо они уходят за сетку.

18 мин — Бэйлен получает шайбу и в дальний угол пытается ее забросить! Убойный удар получился, но ловит его Владимир Галкин.

17 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

17 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Автомобилист» №91 Алексей Макеев (№15 Анатолий Голышев, №18 Георгий Белоусов)

17 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №22 Алексей Бывальцев, задержка соперника, 2 мин.

16 мин — «АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

16 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №11 Лукаш Седлак (№55 Ник Бэйлен, №67 Понтус Оберг)

16 мин — И это гол!!! Лукаш Седлак сумел сыграть на подставлении и распечатать ворота «Автомобилиста»!!

16 мин — Гика получил красивую передачу от Бэйлена и щелкнул по направлению ворот. Чуть не точно.

15 мин — Выбрасывают шайбу из своей зоны гости дважды подряд. Холланд даже сумел совершить перехват.

14 мин — УДАЛЕНИЕ. «Автомобилист» №2 Сергей Зборовский, подножка, 2 мин.

14 мин — Авцин передал шайбу Карлину, который незамедлительно послал ее в сторону ворот. Забрал ее себе голкипер Авто.

13 мин — Бросок низом от «Автомобилиста» — в игре Иван Федотов.

12 мин — Сумасшедший перехват от Павла Дацюка и тут же бросок! Не попадает в створ Волшебник. Опасно!

11 мин — Здорово полевые игроки обеих команд помогают своим вратарям, блокируя большинство бросков.

10 мин — Отлично сыграл на перехвате Томаш Гика, побежал на ворота Авто, бросил, но чуть не точно.

9 мин — Закрепились екатеринбуржцы в зоне хозяев. Но Авцин смог вывести шайбу и пойти на ворота Галкина.

8 мин — Пока без особо опасных моментов игра проходит. По большей степени возят шайбу команды.

6 мин — Голышев практически один на один умудрился выйти на Ивана Федотова! Видел все голкипер челябинцев.

6 мин — «АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

5 мин — Бывальцев сделал передачу на Пилута, тот бросил, но сработал рикошет.

5 мин — Бросок от Основина — Владимир Галкин в который раз уже намертво блокирует шайбу. Отличная работа вратаря.

4 мин — На ходу Ник Бэйлен и уже было видно его! Ник, мы скучали! Правда голкипер Авто Галкин вновь спасает свои ворота.

4 мин — Пока отлично справляется молодой голкипер. На этот раз после броска Оберга.

4 мин — Дважды спасает свою команду Владимир Галкин, голкипер екатеринбуржцев, после броска и добивания Лукаша Седлака.

3 мин — Очень хорошо сейчас действовал Вячеслав Основин на пятаке! Практически забил форвард. Но защита Авто отлично сработала.

2 мин — УДАЛЕНИЕ. «Автомобилист», командный штраф, нарушение численного состава, 2 мин.

1 мин — За короткое время у челябинцев зафиксирован второй проброс.

1 мин — Шайба во владении «Трактора» с первых секунд матча.

НАЧАЛО МАТЧА

Уже, кстати, известны составы команд. И случилось то, что ждали многие: Ник Бэйлен снова в строю!









Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Мы рады снова вас приветствовать на текстовой трансляции хоккейного матча челябинского клуба «Трактор». Сегодня «черно-белые» сыграют против «Автомобилиста» из Екатеринбурга и постараются обыграть их. Ведь челябинцы не побеждали своих соперников из Екатеринбурга уже 14 матчей подряд.

Это будет действительно очень зрелищно. Оставайтесь с нами и мы расскажем вам обо всех интересных моментах предстоящей игры.