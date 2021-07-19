«Трактор» вернул в Челябинск своего воспитанника

Руководство хоккейного клуба заключило контракт на два года с Константином Климонтовым

ХК «Трактор» укрепил оборону, подписав соглашение с защитником, с именем которого связаны лучшие результаты в истории клуба – серебряные и бронзовые медали в 2012 и 2013 годах. Константин Климонтов является воспитанником челябинской школы хоккея, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Новобранец «Трактора» в последний раз надевал форму родного клуба в 2018 году. Впоследствии играл за «Барыс», «Сибирь» и ХК «Сочи», за который выступал последние два сезона.

«Подписание Константина Климонтова на двусторонний контракт предполагает, что в будущем сезоне он сможет быть полезен как «Трактору», так и «Челмету», которому не хватает харизматичного лидера как на льду, так и в раздевалке. Константин – наш челябинский воспитанник, защитник с отличными человеческими качествами, готовый делиться своим опытом с молодыми игроками системы клуба и быть в обойме главной команды»,– прокомментировал подписание контракта с игроком гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин.

Константин Климонтов дебютировал в «Тракторе» в сезоне-2008/2009, сыграв за него пять игр. Далее были два призовых сезона в сезонах-2011/12 и 2012/13, год в подмосковном «Витязе», возвращение домой и в 2015-м, вновь игры в КХЛ за пределами Челябинска. В общей сложности, за «Трактор» Климонтов провел 207 матчей и набрал 28 (6+22) очков.

Досье. Константин Климонтов

Амплуа: Защитник

Родился 15 октября 1990 года в Челябинске

Рост: 182 см

Вес: 88 кг

Хват: левый

Школа: «Трактор» Челябинск

Карьера: «Белые Медведи», «Челмет», «Трактор», «Витязь», «Барыс», «Сибирь», ХК «Сочи»

Статистика в КХЛ: 295 матчей, 40 (8+32) очков

Статистика в ВХЛ: 133 матча, 35 (10+25) очков

Статистика в МХЛ: 99 матчей, 63 (24+39) очка

Достижения: обладатель Кубка Континента и бронзовый призер чемпионата КХЛ (2012), обладатель Кубка Восточной конференции и серебряный призер чемпионата КХЛ (2013), бронзовый призер чемпионата КХЛ (2018).