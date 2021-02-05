«Трактор» в «валидольном» матче обыграл «Амур». Фоторепортаж

Челябинцы перевели игру в дополнительное время за две секунды до конца третьего периода

«Трактор» в драматичном матче обыграл хабаровский «Амур». Встреча команд закончилась со счетом 3:2. Победу челябинцы добыли в серии буллитов, а спасительный гол за две секунды до конца третьего отрезка забросил Лоуренс Пилут.

Гости вышли вперед на первых минутах матча. Кирилл Рассказов бросил с неудобной руки в дальний угол ворот Ивана Федотова. Затем челябинцы на несколько минут заперли «Амур» в обороне, но реализовать свои моменты «Трактору» не удалось. В середине отрезка еще один момент был у Лукаша Седлака и Виталия Кравцова, хабаровчан от гола спас голкипер Евгений Аликин. Затем гости, в самой концовке периода увеличили преимущество до двух шайб, благодаря точному броску Дениса Голубева в дальний угол. На первый перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу «Амура».

Второй период начала для «Трактора» с большинства, у гостей удалился Александр Полунин. Челябинцам удалось реализовать его, за 30 секунд до конца преимущества. Шайбу на свой счет записал Вячеслав Основин. Еще одно удаление у хабаровчан случилось на 4-й минуте второго периода. Это большинство «Трактору» реализовать не удалось. Вскоре после этого «черно-белые» сами остались в меньшинстве, но смогли выстоять. В середине второго периода челябинцы включили прессинг и три раза подряд имели шансы сравнять счет, но гостей выручал Евгений Аликин. За две минуты и 18 секунд до конца «Амур» вновь остался в меньшинстве, опасные моменты были у Томаша Гики, Сергея Калинина и Вячеслава Основина, однако «Трактору» так и не удалось уравнять цифры на табло.

Третий период получился богатым на моменты для обеих команд. Ближе всего к взятию ворот были хоккеисты «Трактора», но реализовать их челябинцам не удалось. За две минуты до конца третьего периода хабаровчане получили штраф за выброс шайбы, а тренерский штаб челябинцев взял тайм-аут, а уже по ходу большинство «черно-белые» заменили вратаря на шестого полевого игрока. Массированный штурм ворот «Амура» в итоге закончился голом Лукаша Седлака за 2,5 секунды до конца, но судьи взяли просмотр на положение «вне игры», но не увидели нарушения и засчитали гол.

В овертайме «черно-белые» большую часть отрезка играли в меньшинстве, но выдержали натиск хабаровчан. В итоге игра перешла в серию буллитов, где сильнее оказались челябинцы.

Следующий матч команда Анвара Гатиятулина вновь проведет на своей площадке. В воскресенье, 7 февраля «Трактор» примет ЦСКА. Матч в полном объеме покажет медиахолдинг «Первый областной».

«Трактор» (Челябинск) 3:2 «Амур» (Хабаровск) (0:2; 1:0; 1:0; 1:0)

Голы:

2:20. Кирилл Рассказов, «Амур», 0:1 (ассистенты: Матвей Заседа, Доминик Машин; в равенстве)

19:48. Денис Голубев, «Амур», 0:2 (ассистенты: Александр Полунин; в равенстве)

22:33. Вячеслав Основин, «Трактор», 1:2 (ассистенты: Алексей Бывальцев; в большинстве)



59:58. Лоуренс Пилут, «Трактор», 2:2 (ассистенты: Томаш Гика, Виталий Кравцов; в большинстве)

65:00. Лукаш Седлак, «Трактор», 3:2 (буллит)