«Трактор» в третий раз в сезоне играет с «Ак Барсом». Текстовая трансляция

Сумеют ли челябинцы прервать девятиматчевую победную серию казанцев?

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ПЕРВЫЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ.

«АК БАРС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

16 мин — Кравцов с близкого расстояния — не попадает Виталий по шайбе, после чего Галиев отправляет ее в среднюю.

15 мин — Оберг со средней дистанции – в щитки Рейдеборну попадает шайба.

УДАЛЕНИНЕ. За задержку соперника руками на 2 минуты наказан Роман Любимов, команда «Трактор».

14 мин — Удается «Ак Барсу» гасить моменты «Трактора». Челябинцы только доставляют шайбу в атаку, но тут же теряют ее. Однако, в одном из эпизодов Роман Любимов нарушает правила на Алексее Бывальцеве. Еще две минуты большинства для «Трактора».

13 мин — Расположились в зоне «черно-белые». Наигранная комбинация, в которой Сергей Калинин должен был поправлять шайбу на пятачке — Рейдеборн в игре.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты наказан Данис Зарипов, команда «Ак Барс».

13 мин — Много борьбы у бортов, но и много бросков. В конечном итоге Зарипов пытался с лету попасть по шайбу, а затем нарушил правила в собственной зоне.

12 мин — Опасный момент создал сам себе Дмитрий Юдин. Игрок «Ак Барса» выкатился на ближнюю штангу и попытался протащить шайбу в дальний угол, однако на месте Иван Федотов.

11 мин — Андрей Педан столкнулся с Александром Авциным. Последний схватился за лицо, но судья не увидел нарушения со стороны казанцев.

КОМАНДЫ ИГРАЮТ В ПОЛНЫХ СОСТАВАХ.

9 мин — Ник Бэйлен в ближний угол заряжает — очень опасно, но мимо.

ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника на 2 минуты наказана Дмитрий Огурцов, команда «Трактор». За симуляцию на 2 минуты наказан Харри Песонен, команда «Ак Барс».

8 мин — В очень открытый хоккей играют команды. Харри Песонен вкатился в зону, протащил шайбу за ворота потом на другой борт, а затем упал от толчка Дмитрия Огурцова. Судья посчитал это за нарушение и удалил обоих хоккеистов.

7 мин — А вот и ответ казанцев. Данис Зарипов бросал с чистого льда — Иван Федотов спасает «Трактор» от гола.

7 мин — Отбили гости несколько атак «Ак Барса». Затем Седлак и Гика убегали в атаку, пас на пятачок — защитники хозяев в игре.

4 мин — Казанцы включили прессинг в атаке, однако челябинцам удалось из него выбраться. Более того, Томаш Гика что есть мочи зарядил в дальний угол, но шайба осталась в щитках Рейдеборна.

ГОЛ! Шайбу забросил Вячеслав Основин, команда «Трактор».

3 мин — А вот и голевая атака! Отборолись у бортов, выгрызли шайбу на пятак, где Основин бросил с ходу и пробли Адами Рейдеборна!

2 мин — Два почти одинаковых момента от команд. Сначала Дмитрий Воронков бросал со входа в зону, но не попал в створ, затем это же сделал Вячеслав Основин, который попал в защитника.

1 мин — Стартовое вбрасывание встречи выиграли хоккеисты «Трактора». Матч стартовал!

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Команды выходят на лед. Игра начнется после гимнов России и Татарстана.

Составы команд на игру:









Привет, любители хоккея! Сегодня «черно-белые» играют в Казани.

Именно в столице Татарстана «Трактор» проведет свой второй матч в 2021-м году. Соперником челябинцев станет лидер Востока — грозный «Ак Барс». Подопечные Дмитрия Квартальнова не проигрывают уже девять игр кряду, а у «Трактора» — три поражения в последних трех играх, но в предыдущих очных матчах сильнее были именно челябинцы. Как сложится сегодняшний матч — узнаем в 19:00 по челябинскому времени.