«Трактор» в серии послематчевых буллитов уступил московскому ЦСКА

Игра в Челябинске завершилась со счетом 2:3

В Челябинске сегодня, 7 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между командами «Трактор» и ЦСКА. Он вышел по-настоящему «атакующим» — оба клуба не оставляли без работы своего соперника. Именно такое ведение игры и принесло командам ожидаемые результаты.

В первом периоде, на 15-й минуте, счет сумел открыть Лоуренс Пилут, обыгравший вратаря ЦСКА Александра Шарыченкова. Затем красивую точку в этой двадцатиминутке поставил Алексей Бывальцев, забив шайбу на 20-й минуте этого матча.

Во втором периоде ЦСКА «нагрузили» Романа Вилла — голкипера «Трактора». Они нанесли 22 броска в створ, против 5 — от «черно-белых». Вратарь стойко отражал все попытки заброса шайбы в сетку, лишь один раз ему это не удалось. На 29-й минуте Иван Телегин сократил разницу в счете — 2:1 после второй двадцатиминутки.

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков в третьем периоде, на 44-й минуте матча, сумел сравнять цифры на табло. После этого эпизода тренерский штаб «Трактора» использовал запрос на видеопросмотр — на помеху вратарю. Судьи, недолго посмотрев повтор голевого момента, вынесли вердикт: хороший гол. Обе команды старались не дать увести игру в овертайм: соперники буквально «давили» друг друга. В концовке периода даже случился забавный момент — на льду подрались два Телегина — Сергей и Иван. При этом, повести в счете в основное время игры не удалось никому — матч перешел в овертайм.

Даже в дополнительные пять минут игрового времени победитель не был выявлен. Поэтому состоялись послематчевые буллиты. В них сильнее оказались игроки ЦСКА —победная шайба была записана на Андрея Локтионова.

Сейчас у челябинцев есть 8 дней на отдых. Следующая игра состоится лишь 16 февраля. Это будет «южноуральское дерби» — в Челябинск приедут игроки магнитогорского «Металлурга».

«Трактор» (Челябинск) 2:3 Б ЦСКА (Москва) (2:0; 0:1; 0:1, 0:0)

Голы:

14:54 Лоуренс Пилут, «Трактор», 1:0

19:33 Алексей Бывальцев, «Трактор», 2:0

29:07 Иван Телегин, ЦСКА, 2:1

43:25 Андрей Светлаков, ЦСКА, 2:2

65:00 Андрей Локтионов, ЦСКА, 2:3 Б

Статистика матча: Броски: 43-78; Броски в створ: 26-46; Голы: 2-2; Вбрасывания: 23-32; Блокированные броски: 18-10; Силовые приемы: 17-17; Время в атаке: 10:39-14:06; Штраф: 10-10.