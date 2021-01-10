«Трактор» в Нижнем Новгороде встретится с «Торпедо»

Команды в турнирной таблице разделяет всего одно очко

В Нижнем Новгороде сегодня, 10 января, состоится хоккейный матч между местным «Торпедо» и челябинским «Трактором». В этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ команды встретятся уже в третий раз из четырех запланированных. В двух предыдущих встречах клубы одержали по одной победе.

На текущий момент в турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» и «Торпедо» разделяет всего одно очко. «Черно-белые» занимают пятую строчку, а нижегородцы — седьмую. При этом у челябинцев имеется игра в запасе. К слову, среди клубов «восточки» развернулась нешуточная борьба за место в восьмерке — разница между ними 1—2 очка. Даже малочисленные проигрыши могут привести к тому, что команда не сможет принять участие в играх плей-офф.

Напомним, что «Трактор» проиграл в последних четырех играх, больше такого подопечным Анвара Гатиятулина допускать нельзя. Следить за предстоящей баталией можно будет на телеканале ОТВ, а также сайте 1obl.tv. ИА «Первое областное», как и всегда, проведет для вас текстовую трансляцию игры. Начало — в 19:30 по челябинскому времени.