«Трактор» в Челябинске встретится с московским «Динамо»

Предыдущая встреча этих команд закончилась победой «чёрно-белых».

Хоккейный клуб «Трактор» начинает домашнюю серию игр регулярного чемпионата КХЛ. Сегодня «чёрно-белые» на домашнем льду примут московское «Динамо». Предыдущая встреча этих команд прошла 1 октября в Москве, тогда подопечным Анвара Гатиятулина удалось одержать верх — 4:2.

Три дня назад «Трактор» вернулся в Челябинск после трехматчевой выездной серии, ставшей для челябинцев победной — были обыграны играющий в Мытищах китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», финский «Йокерит» и СКА из Санкт-Петербурга. После победы над СКА «Трактор» на некоторое время даже возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, однако перед встречей с «Динамо» челябинцы идут на третьей позиции в конференции.

Поклонники «Трактора» могут следить за ходом противостояния с «Динамо» с помощью текстовой трансляции на нашем сайте. Для тех, кто хочет смотреть матч своими глазами, прямой эфир будет доступен на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ. Начало матча в 17:00.