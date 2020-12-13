«Трактор» уступил «Барысу» в последнем домашнем матче года. Фоторепортаж

Челябинцы забили два гола в третьем периоде, но не смогли дожать соперника.

«Трактор» потерпел поражение в последнем домашнем матче 2020 года. Челябинцы уступили «Барысу» со счётом 2:4.



Первый период матча начался с преимуществом «Трактора», однако сохранить стартовый натиск и превратить его в гол челябинцам не удалось. В итоге на девятой минуте встречи Илья Карпухин получил удаление за подножку, а гости реализовали его, отличился Роман Старченко. Затем «чёрно-белые» получили четыре минуты большинства после удалений Павла Акользина и Диллона Хетерингтона, но реализовать их подопечные Анвара Гатиятулина не смогли.

Вторые 20 минут матча прошли преимущественно под контролем гостей. По ходу периода «Трактор» дважды играл в меньшинстве, однако выдержал натиск «Барыса». Тем не менее «чёрно-белые» пропустили второй гол фактически находясь на поле вчетвером. Никита Михайлис забросил свою шайбу аккурат вместе с выходом Понтуса Оберга со скамейки штрафников.

В периоде под номером три, зрители матча увидели сразу четыре заброшенных шайбы, две из которых забили хоккеисты «Трактора». Отыгрываться «чёрно-белые» начали после пропущенного гола от Мэттью Фрэттина. Затем одну шайбу отыграл Лоуренс Пилут, оформивший пушечный выстрел от синей линии, но несколько минут спустя Линус Виддель забросил четвёртый гол в ворота Романа Вилла. Последнее слово в матче всё же осталось за «Трактором», Лукаш Седлак реализовал пас от Томаша Гики после выхода чехов 2 в 1.

После этого матча «Трактор», как и вся КХЛ уходит на паузу, связанную с проведением Кубка Первого канала. Следующий матч с участием челябинской команды состоится 22 декабря. В гостях «чёрно-белые» сыграют с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

«Трактор» (Челябинск) 2:4 «Барыс» (Нур-Султан) (0:1; 0:1; 2:2)

Голы:

9:13. Роман Старченко, «Барыс», 0:1

29:52. Никита Михайлис, «Барыс», 0:2

42:28. Мэттью Фрэттин, «Барыс», 0:3

45:33. Лоуренс Пилут, «Трактор», 1:3

46:55. Линус Виддель, «Барыс», 1:4

48:07. Лукаш Седлак, «Трактор», 2:4

Статистика матча: Броски: 51-53; Броски в створ: 30-34; Голы: 2-4; Вбрасывания: 32-20; Блокированные броски: 6-10; Силовые приемы: 7-13; Время в атаке: 12:54-11:16; Штраф: 12-6.

Голы и лучшие моменты встречи: