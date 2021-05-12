«Трактор» U18 проиграл в полуфинале юниорской хоккейной лиги

Челябинцы уступили альметьевскому «Нефтянику» на турнире в Омске

Команда системы челябинского «Трактора» до 18 лет завершила свое выступление в турнире юниорской хоккейной лиги. В среду, 12 мая, «черно-белые» уступили альметьевскому «Нефтянику» со счетом 2:4. Челябинцы дважды вели в счете, но не смогли удержать преимущество.



Первыми в матче забили челябинцы, причем им удалось сделать это в меньшинстве. Два игрока «черно-белых» убежали в контратаку 2 в 0, после чего Егор Горбунов вывел «Трактор» вперед.

Отыграться «Нефтяник» смог лишь во втором периоде, который подарил зрителям аж три заброшенных шайбы. На самом старте отрезка команде из Альметьевска удалось закрепиться в зоне атаки, после чего Ислам Гарайшин сравнял цифры на табло. Однако уже в середине второго периода «Трактор» вновь вышел вперед, на этот раз благодаря голу Дмитрия Киржакова. После этого «Нефтяник» вновь сравнял. Альметьевским хоккеистам удался выход 2 в 1, после которого Данила Курков пушечным выстрелом в касание вновь восстановил паритет. На второй перерыв команды ушли при счете 2:2.

Третий период начался с равной борьбы, однако забить все же удалось альметьевским хоккеистам. Равиль Якупов получил пас от борта и впервые вывел «Нефтяник» вперед. В концовке матча «Трактор» попытался отыграться, но вместо этого получил шайбу в пустые ворота. Автором последнего гола в матче стал Даниил Кабанов. Игра закончилась массовой потасовкой за четыре секунды до конца, в итоге на скамейке штрафников оказалось по пять человек с каждой стороны. Отыграться же «Трактору» не удалось, как итог — победа «Нефтяника», 4:2.

Команда из Альметьевска вышла в финал юниорской хоккейной лиги. В решающем матче турнира они сыграют с победителем пары «Салават Юлаев» — «Авангард».