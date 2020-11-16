«Трактор» сыграет с «Йокеритом» в Хельсинки

У челябинцев продолжается выездная серия игр.

Хоккейный клуб «Трактор» продолжает играть в очередной выездной серии игр. На этот раз пунктом назначения стал город Хельсинки в Финляндии, где сегодня, 16 ноября, челябинцы сыграют против «Йокерита».

«Чёрно-белые» продлили свою победную серию до трёх побед, обыграв «Металлург», «Ак Барс» и «Куньлунь Ред Стар». В настоящее время «Трактор» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. За 26 проведённых игр он набрал 36 очков.

У «Йокерита» дела сложнее. Команду из Финляндии сломил коронавирус — она сыграла всего 18 матчей, за которые набрала 23 очка. Сейчас «джокеры» находятся на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции.

При этом у челябинцев довольно сложные взаимоотношения с финской командой. «Трактор» проиграл «Йокериту» девять последних матчей и никогда еще не побеждал в Хельсинки.

Что же даст эта игра? Заберёт ли «Трактор» заветные два очка после матча или же отдохнувшие игроки «Йокерита» остановят победную серию челябинцев? Давайте узнаем вместе!

«Первый областной», как и всегда, проведёт для вас текстовую трансляцию этой встречи, а посмотреть игру самостоятельно можно на телеканале ОТВ и сайте 1obl.tv. Матч начнётся в 21:30 по челябинскому времени.