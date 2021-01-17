«Трактор» сыграет с ярославским «Локомотивом» на домашнем льду

Посмотреть прямую трансляцию матча можно на сайте 1obl.tv

Сегодня, 17 января, челябинский хоккейный клуб «Трактор» встретится с ярославским «Локомотивом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В сезоне 2020/2021 это будет вторая игра команд, которая пройдет на челябинской Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова.

«На данный момент „Локомотив“ занимает третье место в Западной конференции с 63 очками после 45 сыгранных игр. Подопечные Андрея Скабелки ведут активную борьбу за попадание в топ-3 конференции. Ярославцы имеют лучшую оборону на Западе — 90 пропущенных шайб после 45 игр»,— отмечают в пресс-службе «черно-белых».

Отметим, первый матч команд в этом сезоне, прошедший 13 сентября 2020 года в Ярославле, завершился со счетом 2:1 в пользу хоккеистов «Локомотива». Однако «черно-белые» несколько раз обыгрывали «железнодорожников» в Челябинске.

Смогут ли спортсмены «Трактора» обыграть соперников и в этот раз? Посмотреть матч, поболеть за любимую команду и узнать результат игры можно на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ. Начало прямой трансляции в 17:00 по челябинскому времени. Для читателей «Первого областного» будут доступны текстовая трансляция и результаты игры. Не пропустите!