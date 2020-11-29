«Трактор» сыграет с «Нефтехимиком» в Нижнекамске

Посмотреть прямую трансляцию матча можно на телеканале ОТВ и сайте 1obl.tv.

Сегодня челябинский хоккейный клуб «Трактор» сыграет против «Нефтехимика» из Нижнекамска. Матч пройдёт в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Этим матчем «чёрно-белые» начнут выездную серию по маршруту Нижнекамск — Нижний Новгород — Рига.

«Команды уже встречались в этом сезоне. 18 октября игра в Челябинске завершилась победой „Трактора“ со счётом 6:3. На данный момент „Нефтехимик“ занимает 11 место в Восточной конференции, имея в своем активе 18 очков после 29 матчей»,— рассказали в пресс-службе «Трактора».

Смогут ли сегодня «чёрно-белые» обыграть своих соперников на гостевом льду? Узнать ответ на этот вопрос, а также поболеть за любимую команду можно, посмотрев прямую трансляцию матча, которая пройдётся сегодня, 29 ноября, на 1obl.tv. Для читателей «Первого областного» также будет доступна текстовая трансляция. Начало в 19:00 по челябинскому времени. Присоединяйтесь!