«Трактор» сумел обыграть лидера Восточной конференции — «Ак Барс»

Матч в Челябинске завершился со счётом 2:1.

Сегодня, 12 ноября, в Челябинске состоялся очередной матч КХЛ между командами «Трактор» и «Ак Барс». Всю игру хозяева были гораздо активнее гостей. Это же и отразилось на счёте.

Первый гол случился лишь во втором периоде. Имея численное преимущество, на 21-й минуте шайбу в сетку казанцев отправил Томаш Гика. Сначала с голом был не согласен главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов, запросив у судей видеопросмотр. Рефери вынесли свой вердикт: хороший гол.

Затем казанцы вновь получили удаление и «Трактор» эту попытку также реализовал. Спустя всего полторы минуты после первой шайбы свой гол оформил Алексей Бывальцев. Также подопечные Дмитрия Квартального не оставили без работы и голкипера «чёрно-белых» Ивана Федотова. На 27-й минуте игры шайба залетела и в его владения после броска Кристиана Хенкеля.

Игра была очень зрелищной, с большим количеством удалений и бросков. Только все голы были заброшены во втором периоде. В итоге матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Трактора».

Следующая игра челябинцев пройдёт в субботу, 14 ноября. «Чёрно-белые» отправятся в Мытищи, чтобы сыграть с китайским «Куньлунь Ред Стар».

«Трактор» (Челябинск) «Ак Барс» (Казань) (0:0, 2:1, 0:0)

Голы:

20:06 Томаш Гика, «Трактор», 1:0

22:02 Алексей Бывальцев, «Трактор», 2:0

26:18 Кристиан Хенкель, «Ак Барс», 2:1

Статистика матча: Броски: 46-48; Броски в створ: 31-26; Голы: 2-1; Вбрасывания: 27-31; Блокированные броски: 11-8; Силовые приемы: 15-19; Время в атаке: 12:16-13:39; Штраф: 26-22.



