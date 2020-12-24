«Трактор» сражается в Нижнекамске против «Нефтехимика»

Текстовая трансляция третьей встречи команд в этом сезоне

2:3



МАТЧ ЗАВЕРШЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

КОНЕЦ ИГРЫ

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Нефтехимик» №71 Линус Юханссон (№25 Йонас Энлунд, №77 Брэндон Макмиллан)

60 мин — Хайруллин бросил в дальний угол ворот Трактора, но шайба ушла дальше.

59 мин — Ошибается защитник Нефтехимика, выпускает шайбу и устремился к воротам нижнекамцев Авцин. Не удалось только ему забросить шайбу в заветные пустые ворота.

58 мин — Нефтехимик берет тайм-аут. Они решили заменить вратаря на шестого полевого игрока.

58 мин — Бобылев замечательно обыгрывает всех игроков Владимир Бобылев и почти забрасывает шайбу. Оставляет ее партнеру — Даниилу Ильину. Но не попадает в створ ворот игрок Трактора. Горячо

57 мин — Много пауз в этом временном отрезке. Устали команды, много пробрасываются.

56 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

55 мин — Совсем ничего не получается у Нефтехимика в этом большинстве. До верного пытаются разыграть шайбу, но совсем не бросают.

54 мин — Очередные чудеса от вратаря Трактора! Роман Вилл красиво спас свои ворота и шайба вышла из зоны атаки.

54 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №71 Александр Авцин, за атаку вратаря, 2 мин.

54 мин — Александр Авцин жестко натыкается на голкипера Иванникова. За что получает удаление.

53 мин — Пытаются что-то сделать нижнекамцы. Но заметно, что устали хозяева льда, а черно-белые играют по счету.

51 мин — Сейчас вновь спас свою команду Трактор Роман Вилл. Здорово отразил шайбу голкипер.

51 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №97 Ярослав Косов (№71 Александр Авцин)





50 мин — Пока совсем без опасных моментов проходит игра в этом отрезке.

48 мин — Опасно бросал Бикмуллин — шайба ушла выше ворот Трактора. Затем он вновь совершает опасный бросок и здесь уже заслуга Романа Вилла.

47 мин — «НЕФТЕХИМИК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

47 мин — Долго разыгрывают шайбу челябинцы. До броска дело не дошло.

47 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

46 мин — Каким-то чудом среагировал Евгений Иванников и остановил полет шайбы в свои ворота.

45 мин —УДАЛЕНИЕ. «Нефтехимик» №7 Роман Абросимов, опасная игра высокоподнятой клюшкой, 2 мин.

45 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №72 Сергей Телегин, толчок соперника клюшкой, 2 мин.

45 мин — Бросок в ближний угол ворот Трактора от Тимура Хафизова. А затем Телегин потолкался у борта с игроком Нефтехимика Шарифьяновым. Оба получают штраф.

44 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

43 мин — Замечательно действует оборона Трактора. Пока нижнекамцы не нанесли ни одного броска по воротам Вилла.

42 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №20 Лоуренс Пилут, подножка, 2 мин.

42 мин — Лежит на льду Павел Порядин. Грубо действовал Лоуренс Пилут, за что получил удаление.

41 мин — Бросок от Томаша Гики — в игре Евгений Иванников.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча: Броски: 22-37 ; Броски в створ: 11-13 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 13-14 ; Блокированные броски: 4-6 ; Силовые приемы: 7-1 ; Время в атаке: 04:42-09:08 ; Штраф: 4-0

Статистика 2-го периода: Броски: 11-15 ; Броски в створ: 5-8 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 7-9 ; Блокированные броски: 2-4 ; Силовые приемы: 1-0 ; Время в атаке: 02:28-03:49 ; Штраф: 0-0

40 мин — Попытка сделать прострельную передачу у Ника Бэйлена в самом конце периода не получается.

39 мин — Кравцов классно прокатился к воротам Нефтехимика, отдал передачу на Гику, но что-то в конце этого момента пошло не так.

38 мин — Металась шайба на пятаке ворот Трактора. Там же потолкались игроки обеих команд. Олег Евенко настырно следил за тем, чтобы никто не бросался на вратаря.

37 мин — Без опасных моментов проходит игра.

35 мин — Какой замечательный сэйв сейчас сотворил Роман Вилл! Браво голкиперу.

34 мин — Буквально потеряли сейчас шайбу обе команды. Она не была накрыта, но все навалились на вратаря Нефтехимика. Спас Иванникова лишь свисток судей.

33 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №67 Понтус Оберг

33 мин — Как же красиво сейчас все сделал Понтус Оберг! По-детски обыграл он голкипера Нефтехимика! И шайба в сетке!!

32 мин — Буквально из пустоты создают момент нижнекамцы и чуть не огорчили хозяева льда Романа Вилла. Помогли вратарю защитники челябинцев.

30 мин — Вновь творит чудеса Александр Авцин. Очень красиво отдал передачу назад не глядя.

29 мин — Проталкивал шайбу к вратарю Понтус Оберг, но ничего не получилось у игрока Трактора.

28 мин — Наброс от Евенко, рикошетит шайба и оказывается снаряд где-то под Евгением Иванниковым, который уже распластался по льду. Его спасает свисток рефери.

27 мин — Пока исключительно броски идут из средней зоны. По-другому никак не получается.

26 мин — Хорошая и плотная борьба за шайбу у обеих команд. Но пока без бросков.

25 мин — Сходу бросает шайбу Понтус Оберг по воротам соперника. На месте голкипер Нефтехимика Евгений Иванников.

23 мин — В штангу попадают челябинцы. Никак пока не заходит шайба во владения Евгения Иванникова, хотя очень много моментов у Трактора.

22 мин — Не хватило немного техники Бобылеву, у которого возле ворот Нефтехимика сошла шайба с крюка клюшки.

21 мин — На самом старте периода был опасный момент вблизи ворот Трактора. Вовремя увидел шайбу Роман Вилл и отразил ее.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 11-22 ; Броски в створ: 6-5 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 6-5 ; Блокированные броски: 2-2 ; Силовые приемы: 6-1 ; Время в атаке: 02:14-05:19 ; Штраф: 4-0



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Наброс от Евенко — шайба в ловушке голкипера Нефтехимика Евгения Иванникова.

19 мин — Момент у Ника Бэйлена! Активно играют челябинцы на финальном отрезке первого периода.

18 мин — Какую красоту сейчас совершили челябинцы в то время, как Иванников делает ошибки в воротах. Не получается только бросок у Руслана Карина.

17 мин — Не успевают челябинцы перехватить шайбу и начать атаку. Проброс.

16 мин — «НЕФТЕХИМИК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

14 мин — Не получается должным образом бросок у Александра Авцина.

14 мин — УДАЛЕНИЕ. «Нефтехимик» №16 Михаил Бякин, подножка, 2 мин.

14 мин — Очередное давление со стороны Нефтехимика. Останавливает полет шайбы Роман Вилл.

13 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Нефтехимик» №55 Кирилл Воробьев





13 мин — Рикошет сыграл на руку хозяевам льда. Шайба залетела в ворота Трактора.

12 мин — «НЕФТЕХИМИК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

12 мин — Держат челябинцы в напряжении своего соперника. Было два момента, в которых шайба могла оказаться в сетке ворот. Но не удалось реализовать это большинство Трактору.

11 мин — Седлак грубо ошибся и Нефтехимик поборолся за шайбу в зоне челябинцев.

10 мин — УДАЛЕНИЕ. «Нефтехимик» №98 Глеб Семенов, задержка соперника руками, 2 мин.

9 мин — Команды играют без перерыва уже больше четырех минут. Заметно, что уже чуть подустали, но все равно идут вперед.

8 мин — Роман Вилл отбивает очень коварно летящую в ворота шайбу. Напряженно играют команды.

7 мин — Получил Вячеслав Основин по лицу. После этого неприятного эпизода пошел вперед Нефтехимик и сумели нижнекамцы бросить шайбу по владениям Романа Вилла. Также мимо.

6 мин — Красиво обыгрывал защитников Виталий Кравцов и сумел нападающий бросить по воротам Иванникова. Мимо.

5 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №67 Понтус Оберг

5 мин — Шайба в сетке нижнекамцев! Браво Понтусу Обергу! Ювелирная работа

4 мин — Первый опасный момент возник вблизи ворот Романа Вилла.

3 мин — Перехвачена шайба нижнекамцами. Теперь острая игра перешла в зону Трактора.

2 мин — Наброс от Игоря Полыгалова — все видел страж ворот Нефтехимика Евгений Иванников.

1 мин — Игра сразу стала атакующей со стороны челябинцев. Быстро очутились они в зоне хозяев льда.

НАЧАЛО МАТЧА

А вот составы на матч. У «Трактора» отсутствует капитан Сергей Калинин









Добрый вечер всем болельщикам ХК «Трактор». Сегодня «черно-белые» выйдут на лед в Нижнекамске, чтобы сразиться с местным «Нефтехимиком». Это будет уже третья встреча команд в этом сезоне. Оба клуба одержали по одной победе. Поэтому давайте вместе узнаем, чем закончится сегодняшнее противостояние.



Начало матча в 21:30 по челябинскому времени.