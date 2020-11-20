«Трактор» расторг контракт с Вячеславом Лещенко

Хоккеист был обменян из «Сочи» в минувшее межсезонье.

Челябинский «Трактор» расторг контракт с Вячеславом Лещенко. Игрок покидает расположение «чёрно-белых» по обоюдному согласию сторон. Об этом сегодня, 20 ноября, «Первому областному» рассказали в пресс-службе челябинской команды.



«Вячеслав Лещенко покидает „Трактор“. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Хоккейный клуб „Трактор“ благодарит нападающего Вячеслава Лещенко за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!»— говорится в заявлении «Трактора».

25-летний форвард пополнил состав «Трактора» в текущее межсезонье в обмен из ХК «Сочи» на денежную компенсацию, но не провёл ни одной игры за основную команду. В ВХЛ на счету форварда три игры за «Челмет». В этих матчах игрок забил один гол и заработал показатель полезности «-1» при двух минутах штрафа и среднем времени на льду 16:39 минут.