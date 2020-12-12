«Трактор» расторг контракт с Антоном Лазаревым

Сын Павла Лазарева покидает состав «чёрно-белых» по обоюдному согласию сторон.

Ещё одним игроком покинувшим челябинский «Трактор» в эту субботу, 12 декабря, стал нападающий Антон Лазарев. Соглашение между «чёрно-белыми» и нападающим расторгнуто по обоюдному согласию сторон. За «Трактор» Антон Лазарев, который является сыном легендарного для челябинцев форварда Павла Лазарева, провёл десять матчей и забросил одну шайбу.



Расторжение контракта с игроком прокомментировал спортивный директор «чёрно-белых» Роман Беляев. Функционер отметил, что Антон Лазарев в «Тракторе» остался без игровой практики, а расторжение контракта является лучшим выходом как для игрока, так и для клуба.

«Мы благодарны Антону за его честную работу на тренировках, на матчах, за позитивный настрой и умение создать атмосферу в раздевалке. Уверены, что он быстро найдёт команду и продолжит выступать в КХЛ», — сказал Роман Беляев.

Напомним, Антон Лазарев стал частью «Трактора» в это межсезонье. С ним был подписан контракт на два года. До «Трактора» нападающий защищал цвета «Атланта», «Металлурга» из Новокузнецка, «Автомобилиста», «Салавата Юлаева» и «Амура». В составе Уфимцев нападающий стал бронзовым медалистом Кубка Гагарина в сезоне 2015-2016. Больше всего очков — 36, игрок набрал когда, играл за команду из Екатеринбурга.

Последний раз в форме «Трактора» Антон Лазарев выходил на лёд 21 октября этого года в Новосибирске, в матче против «Сибири». Нападающий не набрал очков, нанёс два броска по воротам и заработал показатель полезности «-1» при среднем времени на площадке в девять минут и две секунды.