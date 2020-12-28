«Трактор» проведет в Балашихе заключительный в 2020 году хоккейный матч

Челябинцы сыграют против омского «Авангарда»

В подмосковной Балашихе сегодня, 28 декабря, состоится заключительный в 2020 году для челябинского «Трактора» хоккейный матч. На этот раз «черно-белые» выйдут на лед против омского «Авангарда». Последний раз команды встречались практически год назад — 30 декабря 2019-го. За это время оба клуба претерпели большие изменения. Как минимум, челябинцы теперь далеко не аутсайдеры КХЛ, как это было в прошлом сезоне, а, наоборот, являются одними из лидеров Восточной конференции.

«Трактор» и «Авангард» соседствуют в турнирной таблице — они находятся на третьем и втором местах соответственно. Команды отделяет всего два очка: у челябинцев их 50, а у омичей — 52, но у них есть еще две игры в запасе.

Всего клубы провели между собой 39 матчей в КХЛ. Победы здесь практически равны: 20 у «Авангарда» против 19 — у «Трактора». К слову, челябинцы с 2016 года не проигрывают своему сегодняшнему сопернику на выезде: последние три игры, проведенные на домашней арене «Авангарда», они выиграли.

Также перед закрытием трансферного окна омичи усилились Ильей Ковальчуком, а «черно-белые» — Максимом Майоровым. Но оба игрока на льду сегодня не появятся.

Что произойдет по ходу последнего матча «Трактора» в 2020 году? Давайте узнаем вместе! 1obl.tv и телеканал ОТВ покажут игру в прямом эфире, а ИА «Первое областное» проведет текстовую трансляцию противостояния. Начало — в 19:00 по челябинскому времени.